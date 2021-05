Κόσμος

Λευκορωσία - Σοφία Σαπέγκα: η μητέρα της ελπίζει σε ένα θαύμα

Η μητέρα της Σοφία Σαπέγκα, συντρόφου του Ρομάν Προτασέβιτς, που συνελήφθησαν μετά την εξαναγκαστική προσγείωση ενός αεροσκάφους της Ryanair στο αεροδρόμιο του Μινσκ, δήλωσε πως η κόρη της είναι αθώα και ότι απλά βρέθηκε στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή.

Η 23χρονη Ρωσίδα Σαπέγκα παρέμενε αποστασιοποιημένη από την πολιτική, δήλωσε η μητέρα της Άννα Ντούντιτς σε μια συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο Reuters. Το νεαρό ζευγάρι επέστρεφε την Κυριακή από διακοπές δύο εβδομάδων στην Ελλάδα όταν η πτήση της Ryanair με προορισμό το Βίλνιους εξαναγκάστηκε να προσγειωθεί στο Μινσκ. Η Σαπέγκα τέθηκε υπό κράτηση την Κυριακή και σήμερα ο δικηγόρος της είπε ότι θα παραμείνει κρατούμενη για δύο ακόμη μήνες.

Μιλώντας από την πόλη Λίντα της Λευκορωσίας, η Ντούντιτς τόνισε ότι φοβάται για την υγεία και την ασφάλεια της κόρης της κατά την κράτηση της. «Φυσικά, αυτό είναι το κύριο πράγμα που φοβάμαι τώρα», είπε. «Είναι ένα πολύ σκληρό κορίτσι με την ηθική έννοια. Θα τα καταφέρει, θα αντέξει, είμαι σίγουρη για αυτό».

Ούτε η Ντούντιτς ούτε ο δικηγόρος κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τη Σαπέγκα αφού φυλακίστηκε και δεν έχουν ενημερωθεί για τυχόν κατηγορίες εναντίον της. «Οι ελπίδες μου τώρα εναπόκειται σε ένα θαύμα και στη γνώση ότι η κόρη μου σίγουρα δεν είναι ένοχη για τίποτα», δήλωσε η μητέρα της. «Απλώς βρέθηκε στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή».

Η Σόφια, Ρωσίδα υπήκοος, βρίσκεται στο τελευταίο έτος σπουδών διεθνούς δικαίου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Βίλνιους. Η Ντούντιτς είπε ότι δεν είχε μιλήσει με τον Προτασέβιτς, 26 ετών, και ότι η κόρη της είχε σχέση μαζί του για λιγότερο από έξι μήνες.

Ένας επιβάτης της πτήσης της Κυριακής της Ryanair ανέφερε στο Reuters ότι, καθώς ο Προτασέβιτς συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο να συλληφθεί, έδωσε στη Σαπέγκα τον φορητό υπολογιστή και το τηλέφωνό του για να τα φυλάξει. «Ήταν πολύ καλή μαθήτρια», τόνισε η Ντάντιτς. «Είχε πολύ φιλόδοξα σχέδια».

Την παραμονή της πτήσης, η Σαπέγκα κάλεσε την μητέρα της για να της πει για τις διακοπές στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, της έστειλε ένα τελευταίο γραπτό μήνυμα αφού το αεροπλάνο εξαναγκάστηκε να προσγειωθεί στη Λευκορωσία. «Στο Μινσκ μου έγραψε απλώς: "Μαμά". Και αυτό ήταν».