Euro 2020 - Δανία: Χωρίς ποδοσφαιριστές της πρωταθλήτριας Μπρόντμπι

Εκπλήξεις επεφύλαξε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Δανίας κατά την ανακοίνωση της αποστολής.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Δανίας, Κάσπερ Γιούλμαντ, επεφύλασσε εκπλήξεις κατά την ανακοίνωση της 26μελούς αποστολής της χώρας, εν όψει του Euro 2020. Από τη λίστα απουσιάζουν ποδοσφαιριστές της πρωταθλήτριας Δανίας, Μπρόντμπι, ενώ τρεις επιλέχθηκαν από την συμπολίτισσα και μεγάλη αντίπαλο, Κοπεγχάγη, που τερμάτισε στην 3η θέση.

Ο σέντερ μπακ της Κοπεγχάγης, Ματίας “Ζάνκα” Γιόργκενσεν συμπεριλήφθηκε μπροστά από τον Αντρέας Μάξο, ο οποίος ψηφίστηκε ως παίκτης της χρονιάς το 2020 και πραγματοποίησε το διεθνές ντεμπούτο τον περασμένο Νοέμβριο, απέναντι στη Σουηδία.

Συμπεριλήφθηκαν επίσης οι συμπαίκτες του Γιόργκενσεν, Γιόνας Βιντ, Νικολάι Μπόιλεσεν, αλλά δεν υπήρχε... χώρος για τον κορυφαίο σκόρερ της Superliga, Μίκαελ Ούρε, ο οποίος σημείωσε εφέτος 19 γκολ. Αντίθετα, κλήθηκε ο επιθετικός Αντρέας Κορνέλιους, ο οποίος σημείωσε ένα μόνο γκολ για την Πάρμα σε 19 αγώνες της Serie A.

Ο τερματοφύλακας Κάσπερ Σμάιχελ, του οποίου ο πατέρας Πίτερ ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Euro 1992, συμπεριλήφθηκε επίσης στην ομάδα μαζί με τον κεντρικό χαφ της Ίντερ και πρόσφατα εστεμμένο πρωταθλητή της Serie A, Κρίστιαν Έρικσεν, αλλά και τον επιθετικό της Μπαρτσελόνα, Μαρτίν Μπρέθγουεϊτ.

«Αυτή είναι η ομάδα όλων. Είναι μια ισχυρή ομάδα και ανυπομονούμε πολύ για την έναρξη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος εντός έδρας», δήλωσε ο Χιούμλαντ.

