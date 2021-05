Παράξενα

Θεσσαλονίκη: “Πάλευε” με φίδι στο αυτοκίνητο για πέντε μέρες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γυναίκα που έδωσε μάχη και ο ειδικός που την κέρδισε, μίλησαν στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Στο πατάκι του αυτοκινήτου της βρήκε μία γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη ένα φίδι την Παρασκευή.

Όπως η ίδια περιέγραψε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», όταν είδε το φίδι, τρόμαξε. Αλλά, κάθε φορά που πήγαινε στο αυτοκίνητο, εκείνο εξαφανιζόταν κι έτσι ούτε να το πιάσει μπορούσε ούτε να κινήσει το αυτοκίνητό της.

Αναγκάστηκε να πάει σε μηχανικό, για να βγάλει τη μηχανή και το ταμπλό του αυτοκίνητου και τότε ο ειδικός, Στέλιος Γερολυμάκης, κατάφερε να βρει και να πιάσει το φίδι.

Όπως ο ίδιος δήλωσε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ήταν το τέταρτο φίδι μέσα σε λίγες μέρες, ενώ τα υπόλοιπα τρία που αναγκάστηκε να «μαζέψει» από διάφορα σημεία, ήταν οχιές.

Στην κ.Δημάκη, πάντως κόστισε 250 ευρώ η αφαίρεση της μηχανής και του ταμπλό του αυτοκινήτου της.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεξουαλική παρενόχληση μαθητριών: Σοκαρισμένος πατέρας μιλάει στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Η Σόφη Ζαννίνου στο “The 2Night Show”: Πήγα να πεθάνω

Σερβία: Ο Ερυθρός Αστέρας σήκωσε το Κύπελλο