Κορονοϊός - Εμβόλιο AstraZeneca: Αγωνία για την 36χρονη που υπέστη εγκεφαλικό (βίντεο)

Θρήνος για την 63χρονη που πέθανε, μετά από έναν μήνα νοσηλείας. Στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης ασθενής από την Κάλυμνο, μετά από τον εμβολιασμό του.

Στο “Ιπποκράτειο” Νοσοκομείο εισήχθη η 36χρονη γυναίκα από τη Λέσβο, η οποία υπέστη εγκεφαλικό δύο εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό της με το σκεύασμα της AstraZeneca.

Η άτυχη γυναίκα είχε εμβολιαστεί πριν από 18 ημέρες και πριν από τρία 24ωρα υπέστη εγκεφαλικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα” ο δημοσιογράφος Γιάννης Σινάνης, οι γιατροί είναι κατηγορηματικοί πως η θρόμβωση που προκάλεσε το εγκεφαλικό συνδέεται με το εμβόλιο της AstraZeneca. Κρίθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθεί αεροδιακομιδή της 36χρονης σε νοσοκομείο της Αττικής.

Όπως είπε ο κ. Σινάνης, η περίπτωση της 36χρονης είναι διαφορετική από εκείνη της 63χρονης, η οποία κατέληξε έπειτα από θρομβοεμβολικό επεισόδιο και πολυήμερη νοσηλεία της στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Μυτιλήνης. Η 63χρονη είχε εμβολιαστεί στις 2 Μαρτίου και μετά από έναν μήνα εισήχθη στο νοσοκομείο. Οι γιατροί, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Γιάννη Σινάνη, εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις για την πιθανότητα σύνδεσης με τον εμβολιασμό της εκλιπούσης.

Τέλος, αποκάλυψε ότι στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης έχει μεταφερθεί και ένας ασθενής από την Κάλυμνο, έπειτα από επεισόδιο μετά τον εμβολιασμό του κατά της COVID-19, χωρίς να έχει γίνει γνωστό με ποιο σκεύασμα.

