Λινού για θρομβώσεις στον ΑΝΤ1: 1-2 στις 50000 σε νεότερους εμβολιασμένους

Για τις περιπτώσεις των θρομβώσεων, τα εμβόλια AstraZeneca και Johnson&Johnson και τις έρευνες σε παιδιά κάτω των 12 ετών. Τι θα γίνει με τρίτη δόση.

Για το εμβόλιο της AstraZeneca μίλησε η Αθηνά Λινού στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», με αφορμή αφενός το θάνατο 63χρονης στη Λέσβο και το χθεσινό περιστατικό θρόμβωσης σε 39χρονη, λίγες μέρες μετά τον εμβολιασμό της.

Η καθηγήτρια επανέλαβε ότι τάσσεται κατά του εμβολιασμού νεότερων γυναικών ,κυρίως, με AstraZeneca «υπό τον όρο ότι υπάρχει άλλο εμβόλιο. Αλλά στις περιπτώσεις των νέων γυναικών, αλλά και των ανδρών όπου υπάρχει δυνατότητα διαφορετικού εμβολίου ή εκείνους που δεν κυκλοφορούν, είναι καλύτερο να περιμένουν».

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο να υπάρχει πρόβλημα σε παρτίδες εμβολίων και όχι σε όλα, είπε ότι έχει συζητηθεί, όμως δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο. «AstraZeneca και Johnson&Johnson, όμως, έχει αποδειχθεί ότι προκαλούν αυξημένο κίνδυνο σε γυναίκες κάτω των 50 και σπανιότερα σε άνδρες», τόνισε.

Σχετικά με τα ποσοστά θρομβώσεων σε αυτές τις ηλικίες, τόνισε ότι, «στις μεγάλες ηλικίες και τους άνδρες είναι 1-2 στο 1 εκατομμύριο εμβολιασμούς. Στις νεότερες γυναίκες είναι 1-2 στις 50.000, σύμφωνα με βρετανική έρευνα».

Ξεκαθάρισε επίσης πως, «αν είναι όμως άνθρωπος που καθημερινά εκτίθεται και δεν έχει επιλογή εμβολίου, πρέπει να εμβολιάζεται», έστω και με αυτά τα δύο σκευάσματα.

Σχετικά με τον εμβολιασμό των παιδιών είπε πως ό,τι ξέρουμε είναι από τις έρευνες στις ΗΠΑ, με Pfizer και Moderna. Μάλιστα, είπε η Αθηνά Λινού ότι, προτάθηκε στα εγγόνια της, στις ΗΠΑ, «να συμμετέχουν στις έρευνες από τα 6 μέχρι τα 12».

«Προχωρά εκεί η έρευνα, γιατί στα παιδιά είναι δύσκολο να τηρηθούν οι αποστάσεις και τα μέτρα», εκτίμησε.

Τέλος, ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο να χρειαστεί και τρίτη δόση εμβολίου κατά του κορονοϊού, είπε πως «δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες για να δούμε αν θα χρειαστούν τρίτες δόσεις. Αυτό το έχουν πει οι φαρμακευτικές εταιρείες».





