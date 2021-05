Κοινωνία

Δήμαρχος Κηφισιάς στον ΑΝΤ1: Αγριογούρουνο απείλησε μητέρα με μωρό στο καρότσι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για το τεράστιο πρόβλημα που εντοπίζεται κυρίως στο δήμο Κηφισιάς μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Γιώργος Θωμάκος.

Για το πρόβλημα με τα αγριογούρουνα στην Κηφισιά και κυρίως την Εκάλη και τη Νέα Ερυθραία, αλλά και την Πολιτεία, μίλησε ο δήμαρχος Κηφισιάς στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο Γιώργος Θωμάκος αναφέρθηκε σε πρόσφατο περιστατικό κατά το οποίο αγριογούρουνο απείλησε μητέρα που έκανε βόλτα με το μωρό της στο καρότσι.

Όπως είπε, το πρόβλημα που έχει κλιμακωθεί ξεκίνησε πριν από 2,5 περίπου χρόνια.

Το κυριότερο θέμα βέβαια είναι τα αγριογούρουνα που εμφανίζονται στο δρόμο της Εκάλης, καθώς αποτελούν κίνδυνο για τα διερχόμενα οχήματα.

Σημείωσε ότι, βάσει εμπειριών πια, τα αγριογούρουνα είναι μεγάλη απειλή για όσους περπατούν με σκυλιά στο δρόμο, αφού δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχουν κυνηγηθεί σκυλιά με τους συνοδούς τους, ενώ έχουν σκοτώσει και σκύλο. Επίσης επικίνδυνο είναι και το να πλησιάσει κανείς αγριογούρουνο με μωρά, αφού τότε το ενήλικο γίνεται επιθετικό.

Αποκάλεσε ανεύθυνους όσους τα ταΐζουν, αφού όπως είπε υπάρχουν και αυτοί, και τονίζοντας ότι τα αγριογούρουνα είναι χορτοφάγα, με τον τρόπο αυτά τα κάνουν να μην ψάχνουν για την τροφή τους και να εξοικειώνονται.

Τέλος, κάλεσε τους πολίτες να μην αφήνουν ανοιχτούς τους κάδους απορριμμάτων, ως μέτρο προφύλαξης.