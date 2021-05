Τεχνολογία - Επιστήμη

Χρούσος για θρομβώσεις στον ΑΝΤ1: λίγα τα περιστατικά, βάσει στατιστικής (βίντεο)

Τι λέει το μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για την ανησυχία των πολιτών, τις παρενέργειες από τα εμβόλια και τον εμβολιασμό των εγκύων.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε ο Γιώργος Χρούσος, Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού και την ανησυχία στην κοινωνία μετά τα απανωτά περιστατικά θρομβώσεων των τελευταίων ημερών.

Λόγω και της εμφάνισης σοβαρών παρενεργειών σε άτομα νεαρής ηλικίας, ο κ. Χρούσος είπε ότι «οι φόβοι είναι κάτι σοβαρό και δεν το υποβιβάζω».

Αναφερόμενος και στον θάνατο της γυναίκας που νοσηλευόταν με θρόμβωση, ο κ. Χρούσος σημείωσε ότι «Είναι λίγα τα περιστατικά βάσει στατιστικής. Έχουν γίνει 900.000 εμβόλια AstraZeneca kαι είχαμε έναν θάνατο και μερικά βαριά περιστατικά. Μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν παρενέργειες και από τα άλλα εμβόλια, όπως η μυοκαρδίτιδα».

Απαντώντας στο ερώτημα μήπως πρόκειται για ελαττωματική παρτίδα εμβολίων, ο κ. Χρούσος είπε «από ότι άκουσα, ο ΕΟΦ έλεγξε αν υπάρχει θέμα με την παρτίδα των εμβολίων της AstraZeneca και είπε ότι δεν υπάρχει».

«Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι και ο φόβος των συμπολιτών μας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Σε λίγες ημέρες δεν θα υπάρχει θέμα, καθώς υπάρχει αφθονία εμβολίων και ο καθένας θα μπορεί να επιλέγει αυτό που θέλει» συμπλήρωσε το μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Όπως σημείωσε ο κ. Χρούσος «σε λίγο καιρό θα μπορούν όλοι να επιλέγουν ποιο εμβόλιο θα κάνουν», ενώ σχετικά με το θέμα του εμβολιασμού των εγκύων και όσων πρόκειται να κυοφορήσουν, είπε ότι «θα πρέπει να εμβολιάζονται με τα m-RNA εμβόλια»

