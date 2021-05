Πολιτισμός

Platforms Project NEΤ: “Le bleu inconnu” από την “ACEY Europe”

Μια διεθνής συνεργασία με έργα διακεκριμένων καλλιτεχνών, που επιμελούνται η Δάφνη Νικήτα και ο Γιώργος Ταξιαρχόπουλος

Le bleu inconnu,

μία διεθνής συνεργασία της “ACEY Europe” στο Platforms Project ΝΕΤ.

Η πλατφόρμα καλλιτεχνών “ACEY Europe” εγκαινιάζει την φετινή συμμετοχή της στην διεθνή διαδικτυακή έκθεση Platforms Project NEΤ στις 27 Μαΐου 2021 με την ομαδική έκθεση: Le bleu inconnu την οποία συν-επιμελούνται η ποιήτρια και ιστορικός τέχνης, διευθύντρια του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Διάτοπος Δάφνη Νικήτα, με τον εικαστικό καλλιτέχνη και ιδρυτή της, Γιώργο Ταξιαρχόπουλο.

Στην διαδικτυακή έκθεση με τον τίτλο Le bleu inconnu παρουσιάζονται έργα των παρακάτω καλλιτεχνών:

C o s t i s, Μάριος Ιωάννου Ηλία, Alice Maselnikova, Λουκία Νικολαϊδου-Βασιλείου, Δάφνη Νικήτα, Γιώργος Ταξιαρχόπουλος και Shunzo Yoda.

Τα έργα των καλλιτεχνών της έκθεσης είναι αναρτημένα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://platformsproject.com/platforms/acey-europe/

Αρχική έμπνευση των δύο επιμελητών, αποτέλεσε το βιβλίο της Δάφνης Νικήτα, «Το μπλε δείπνο» των εκδόσεων Καστανιώτη (Αθήνα 2020). Η ιδέα για το Le bleu inconnu προέκυψε από την καλλιτεχνική συνεργασία τους στο Le bleu poeme, το video poetry-performance έργο τους το οποίο παρουσίασαν στην «Νύχτα των Ιδεών 2021» με το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου και υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Οι δύο καλλιτέχνες και επιμελητές στο Le bleu inconnu παρουσιάζουν αφενός «Το μπλε ποίημα» αφετέρου το βίντεο από το έργο τους «Seven mirrors» το οποίο εκτέθηκε το 2020 στο Μουσείο Τεχνών 20ου και 21ου αιώνα της Αγίας Πετρούπολης στην έκθεση “The Looking glass and through it”, μαζί με ψηφιακές εκτυπώσεις επεξεργασμένων εικόνων από τα εν λόγω έργα καθώς και ποιήματα της Δάφνης Νικήτα τα οποία ενέπνευσαν τα έργα αυτά.

(Δάφνη Νικήτα και Γιώργος Ταξιαρχόπουλος, 2021, Το μπλε ποίημα, ψηφιακές εκτυπώσεις, ανήκει στους καλλιτέχνες)

Σκοπός της έκθεσης Le bleu inconnu είναι η εξερεύνηση της ποιητικής του έργου τέχνης και της σχέσης του με την ποίηση, η πολυσημία του μπλε χρώματος και πως αυτή μπορεί να αποτυπωθεί στην ποίηση, τα εικαστικά και την μουσική.

Το φαινομενικά ψυχρό χρώμα που όμως φλέγεται εσωτερικά ακτινοβολώντας ενέργεια, μας έλκει με την μαγική του δύναμη και μας μεταφέρει από το υλικό στο άυλο, από το εφήμερο στο πνευματικό. «Το άγνωστο μπλε» είναι συναισθήματα, αισθήσεις, συμβολισμοί, κραδασμοί, έννοιες και καταστάσεις που βιώνουμε καθημερινά. Ενώ τις αντιλαμβανόμαστε ως εφήμερες, εμπεριέχουν το αιώνιο και μας συνδέουν με αυτό. Χρώμα και ήχος, ύλη και κενότητα, χειρονομία και ψηφιακή πράξη συνυπάρχουν στα έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση προσδίδοντάς της την υπεραξία της συνέργειας πολλαπλών εκφραστικών μέσων αλλά και ιστορικότητα.

Ο C o s t i s παρουσιάζει φωτογραφίες του με την αποτύπωση της αντανάκλασης ηλεκτρονικών κεραυνών σε καθρέπτη καθώς επίσης ποιήματα και κείμενά του μαζί με ένα video art ιστορικό πλέον ποίημα του, το Eclat .Eclair το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Μάνθο Σαντοριναίο. Η μπλε άγνωστη δύναμη στα έργα του, γίνεται ορατή ιχνηλατώντας έναν κόσμο ανοίκειων φασμάτων, αόρατων αλλά όμως υπαρκτών ηλεκτρικών σχέσεων της ενέργειας των κεραυνών και ύλης.

(C o s t i s, φωτογραφία σε αλουμίνιο, ανήκει στον καλλιτέχνη)

Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία, από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους συνθέτες, ο οποίος εισήγαγε την «πολυμεσότητα» ως καινοτομία στην μουσική, συμμετέχει στην έκθεση με το έργο του Manuveur στο οποίο παίζει κιθάρα ο Κώστας Τοσίδης. Ένα μουσικό έργο video με έκδηλο μεσογειακό ταμπεραμέντο, ο ρυθμός του οποίου έχει σκοπό να συσχετίσει την αίσθηση των θεατών με την «μπλε απόχρωση» της δύναμης εκείνης που δρα μέσα μας και από την οποία εκφράζεται η ενέργειά μας.

Η Alice Maselnicova συμμετέχει με τέσσερα έργα. Στους πίνακές της, ζωγραφίζει ανθρωποκεντρικές συνθέσεις οι οποίες αναφέρονται στις έννοιες του πόνου, του χρόνου και της οικειότητας. Στο συνολικό εγχείρημα του «άγνωστου μπλε» τα έργα της προσδίδουν την εκδοχή των ανθρώπινων παθών με σκοπό την λύτρωση.

(Alice Maselnikova, common struggle, 2021, oil on canvas, 70x80cm, courtesy of the artist)

Οι πίνακες της Λουκίας Νικολαϊδου-Βασιλείου είναι ιστορικοί. Η Λουκία Νικολαϊδου-Βασιλείου είναι η πρώτη Κύπρια γυναίκα η οποία σπούδασε τέχνη στο εξωτερικό κα η πρώτη η οποία εισάγει στο νησί τον μοντερνισμό μέσω της ζωγραφικής της. Η ιστορικότητα του «μπλε» αποτυπώνεται στα έργα της και αποκτά συμβολικό χαρακτήρα.

(Λουκία Νικολαϊδου-Βασιλείου*, Ξαπλωμένο γυμνό, 1937-1939, λάδι σε καμβά)

* Οι φωτογραφίες των έργων της Λουκίας Νικολαϊδη Βασιλείου παραχωρήθηκαν με την σύμφωνο γνώμη των συλλεκτών από το «Αρχείο Λουκίας Νικολαΐδη Βασιλείου» της Λεβεντείου Πινακοθήκης και πρόκειται να δημοσιευτούν στην έκδοση Λουκία Νικολαΐδου Βασιλείου που θα κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες. Copyright Λεβέντειος Πινακοθήκη / Φωτογράφος Παύλος Λοιζίδης.

Τέλος, ο Shunzo Yoda δημιουργεί ειδικά για την έκθεση δύο μουσικές συνθέσεις για πιάνο και σαξόφωνο από τα κομμάτια, «everything happens to me» και «the nearness of you» χρωματίζοντας την έκθεση με τη μπλε απόχρωση της τζαζ μουσικής του.

