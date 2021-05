Life

Ο Σταύρος Φωτιάδης στο “The 2night Show”: Είμαι ο καλλιτεχνικός νονός του Αντώνη Ρέμου

Ο «τραγουδιστής της καψούρας» σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση, βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο Σταύρος Φωτιάδης, ο «τραγουδιστής της καψούρας» ήταν το βράδυ της Τρίτης καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο “The 2night Show”.

Μίλησε για τη μεγάλη καριέρα του, ενώ αναφέρθηκε ιδιαίτερα και στη συνεργασία που είχε με τον Αντώνη Ρέμου, που τότε ξεκινούσε τη μουσική του πορεία και προχώρησε σε μία αποκάλυψη. Ότι αυτός ήταν ο καλλιτεχνικός νονός του Αντώνη Ρέμου, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Αντώνης Πασχαλίδης.

«Είμαι ο καλλιτεχνικός νονός του Αντώνη Ρέμου. Του άλλαξα το επίθετο το 1987, όταν ο Αντώνης ήταν 17 και από Πασχαλίδη το κάναμε Ρέμο. Τότε, ήταν όλα τα επίθετα σε -ίδης, όλοι Πόντιοι. Είδα ότι έχει δυνατότητες να γίνει μεγάλο όνομα και του είχα πει να το αλλάξουμε. Με άκουγε, γιατί τον είχα πάρει στο μαγαζί να τραγουδήσει. Ψάχναμε τι όνομα να του βάλουμε και από το Ρωμύλος βγήκε το Ρέμος», δήλωσε μεταξύ άλλων.

