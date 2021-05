Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1: Το ποσοστό εμβολιασμού σε ορισμένες περιοχές δεν είναι ικανοποιητικό (βίντεο)

Τι είπε για την αντιπυρική περίοδο, τις προσλήψεις στο Δημόσιο, την ψήφο αποδήμων και την υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης μαθήτριας από εκπαιδευτικό.

Για την πορεία της εμβολιαστικής εκστρατείας κατά της COVID-19, την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, τις προσλήψεις στο Δημόσιο, την ψήφο των αποδήμων και την υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης μαθήτριας από εκπαιδευτικό, μίλησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

Ξεκαθαρίζοντας πως «σε καμία περίπτωση δεν θέλω να υπάρχουν αμφιβολίες για τα εμβόλια», αφού «όλα τα εμβόλια είναι ασφαλή» και δεν υπάρχει τεκμηριωμένη επιστημονική αμφιβολία», ο κ. Πέτσας είπε πως «έχουμε εντοπίσει ορισμένες περιοχές της χώρας, όπου το ποσοστό του εμβολιασμού δεν είναι ικανοποιητικό» και εκεί θα δοθεί έμφαση το επόμενο διάστημα, προκειμένου να πειστούν οι πολίτες να κάνουν το εμβόλιο κατά της COVID-19. Παράλληλα, ανέφερε πως εξετάζεται το ζήτημα του “πέναλτι” σε περίπτωση ακύρωσης ραντεβού για εμβολιασμό.

Με αφορμή τον πύρινο εφιάλτη στα Γεράνεια Όρη, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών σημείωσε πως είναι ξεκάθαρα τα επιχειρησιακά σχέδια της ΓΓΠΠ για τις αρμοδιότητες σε περίπτωση πυρκαγιάς. Προανήγγειλε πως το ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων θα έχει ολοκληρωθεί το φθινόπωρο, ενώ αναγνώρισε πως απαιτούνται έκτακτες αντιδράσεις από τη μεριά της οργανωμένης Πολιτείας στο ζήτημα των πυρκαγιών. Υπογράμμισε πως «έχουμε φροντίσει να δώσουμε έκτακτη χρηματοδότηση στους Δήμους που προστατεύουν τα δάση μας» και θα υπάρξουν διευθετήσεις που αφορούν στην πρόσβαση στις παραλίες της Αττικής, ώστε να μην υπάρχουν εγκλωβισμοί σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Σε ό,τι αφορά στις προσλήψεις στο Δημόσιο, ο κ. Πέτσας ήταν κατηγορηματικός πως δεν επιχειρείται το… στήσιμο ενός κομματικού κράτους, υπογραμμίζοντας πως καμία επιλογή εργαζομένου στο Δημόσιο, επί διακυβέρνησης ΝΔ, δεν έχει κομματικό μανδύα.

Για την ψήφο των αποδήμων, είπε πως οι περιορισμοί που τέθηκαν στο προηγούμενο νομοθέτημα ίσως αποθαρρύνουν τους Έλληνες του εξωτερικού να μπουν στην πλατφόρμα και να κάνουν την εγγραφή τους.

Κληθείς να σχολιάσει την υπόθεση της σεξουαλικής παρενόχλησης μαθητριών Δημοτικού από δάσκαλο, ο κ. Πέτσας δήλωσε πως «τέτοιοι άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση με το εκπαιδευτικό μας σύστημα και πρέπει να απομακρύνονται άμεσα», ενώ τάχθηκε υπέρ της αυστηροποίησης των ποινικών κυρώσεων για τέτοιες περιπτώσεις.

Τέλος, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών τον Σεπτέμβριο, απάντησε πως «Εκλογές θα γίνουν το καλοκαίρι του 2023», υπενθυμίζοντας πως ο Πρωθυπουργούς έχει ξεκαθαρίσει πως θα εξαντληθεί η τετραετία. Σε ερώτηση αν οι Υπουργοί θα κάνουν διακοπές ή θα υπάρξει ανασχηματισμός, ο κ. Πέτσας απάντησε λακωνικά πως «Η Κυβέρνηση δεν κάνει διακοπές».

