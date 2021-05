Life

Ελίνα Μάλαμα στο “The 2night Show”: Οι γυναίκες δεν έχουν τόσο σημαντικούς ρόλους στα σήριαλ

Η ηθοποιός που παίζει στη σειρά του ΑΝΤ1 «Ήλιος» μιλά για τη δουλειά και την επαγγελματική της επιτυχία.

Για την επιθυμία της να δουλέψει στο εξωτερικό, «για την εμπειρία» μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτουγλου η Ελίνα Μάλαμα, ηθοποίος που παίζει στη σειρά του ΑΝΤ1 "Ήλιος" που ήταν καλεσμένη στο “The 2night Show”.

Για την προσωπική της ζωή αποκάλυψε ότι είναι ελεύθερη, ενώ για τους ρόλους στα σήριαλ είπε ότι, δίνονται με βάση τον άνδρα και όχι τη γυναίκα.

«Πλέον είμαι πιο επιλεκτική στις προτάσεις που μου γίνονται επειδή αλλάζουν τα πράγματα στην κουλτούρα παγκοσμίως, οι γυναίκες θέλουμε και εμείς ενδιαφέροντες ρόλους. Οι γυναίκες ακόμα δεν έχουν τόσο σημαντικούς ρόλους όσο οι άντρες στα σίριαλ. Κινείται λίγο το πράγμα προς τους άνδρες. Θα ήθελα να πάω να δουλέψω στο εξωτερικό σαν εμπειρία, είναι τόσο μικρή η ζωή να μην το δοκιμάσω; Δεν λέω όχι σε έναν γάμο και μια οικογένεια. Γενικά δεν πρέπει να αποκλείουμε πράγματα, είμαι ανοιχτή σε όλα», είπε η ηθοποιός.

