Μητέρα μαθήτριας στον ΑΝΤ1: ο δάσκαλος πρέπει να ασελγήσει για να μπει φυλακή;

Τι αναφέρει για τις ενστάσεις των γονέων στην απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, για τον δάσκαλο που έστελνε σεξουαλικά μηνύματα σε μαθήτριες δημοτικού.

«Με την κόρη μου, η οποία δεν είχε δάσκαλο τον συγκεκριμένο, κάναμε μόνο μια συζήτηση μέσα στο Σαββατοκύριακο για το θέμα και αυτό ήταν μόνο», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η μητέρα μας μαθήτριας στο σχολείο όπου δίδασκε ο δάσκαλος και φοιτούσαν οι μαθήτριες δημοτικού στις οποίες έστελνε σεξουαλικά μηνύματα.

Όπως ανέφερε η μητέρα, με αφορμή την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να αφεθεί ελεύθερος ο δάσκαλος μέχρι την διεξαγωγή της δίκης, «θέλω να πω σχετικά με τον νόμο, γενικά, όχι στον συγκεκριμένο άνθρωπο. Τέτοιες περιπτώσεις, δεν θα πρέπει να αφήνονται ελεύθεροι οι άνθρωποι. Θα πρέπει να ασελγήσει πρώτα (ενν: για να μπει στην φυλακή); Να είναι μέσα και όχι έξω».

Όπως είπε νωρίτερα η μητέρα, στον “αέρα” της εκπομπής «δεν με βρίσκει σύμφωνη η απόφαση να αφεθεί ελεύθερος, γιατί υπάρχει ο φόβος και από την πλευρά των θυμάτων και των γονέων» και ότι «εξήγησα στην μικρή μου ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβάται».

