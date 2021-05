Life

“H Φάρμα”: Ο Τζώρτζογλου με τον επιστάτη στα Τρίκαλα (εικόνες)

Στα Τρίκαλα βρέθηκε ο πρώην παίκτης της «Φάρμας» που συναντήθηκε με τον επιστάτη του παιχνιδιού.

Στα Τρίκαλα ξεναγήθηκαν ο Στράτος Τζώρτζογλου και η σύζυγό του Σοφία, από τον επιστάτη της «Φάρμας».

Ο ηθοποιός και πρώην παίκτης του παιχνιδιού επιβίωσης είχε αναπτύξει φιλίες με τον Βασίλη Φιλίππου και δεν παρέλειψε να τον επισκεφτεί λίγο μετά την αποχώρησή του από το παιχνίδι.

Το ζευγάρι ξεναγήθηκε από τον επιστάτη, γευμάτισε και φυσικά φωτογραφήθηκε μαζί του.

Πηγή: trikalavoice.gr

