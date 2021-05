Πολιτισμός

Kid Moxie & Die Arkitekt παρουσιάζουν το “TEMPLE”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια καλλιτεχνική σύμπραξη που σηματοδοτεί την επιστροφή των live εμφανίσεων μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, λόγω κορονοϊού.

H cinematic pop συνθέτης και ερμηνεύτρια Kid Moxie από το LA, συναντάει τον τέκνο μουσικό παραγωγό Die Arkitekt και παρουσιάζουν το ‘TEMPLE’.

Μία κοινή πρωτότυπη εμφάνιση, που συνδυάζει τον σκοτεινό avant-garde ήχο του Die Arkitekt που έρχεται από το Λονδίνο, με τον dreamy, ατμοσφαιρικό και angelic ήχο της Kid Moxie.

Το live set περιλαμβάνει νέα κομμάτια από τους επερχόμενους δίσκους των δυο καλλιτεχνών και remix του Die Arkitekt επιλεγμένων κομματιών της Kid Moxie, όπως είναι το ‘ΝΟ ΙSLAND’ που κυκλοφόρησε μόλις λίγες ημέρες πριν:

TEMPLE

Ένα live modular techno experience με ζωντανά φωνητικά και αναπολογητικά υπερβατικό ήχο, που πραγματικά θα σας συνεπάρει, με τους δυο καλλιτέχνες ως headliners κατά τη 2η μέρα του τριήμερου φεστιβάλ Music Escapades: In Orbit v.2 που διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά από το ΚΠΙΣΝ.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:00

Τιμή εισιτηρίου: €10, μειωμένο €5

Η δυνατότητα παρακολούθησης του Music Escapades: In Orbit v.2, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, θα δοθεί σε περιορισμένο αριθμό θεατών με την προαγορά εισιτηρίου, ενώ οι υπόλοιποι θεατές θα έχουν την επιλογή να παρακολουθήσουν τις συναυλίες διαδικτυακά σε αυτή τη σελίδα, στις σελίδες του ΚΠΙΣΝ στο Facebook, στο Instagram @SNFCC και στο κανάλι του στο YouTube.





Ειδήσεις σήμερα:

Δήμαρχος Κηφισιάς στον ΑΝΤ1: Αγριογούρουνο απείλησε μητέρα με μωρό στο καρότσι

Θεσσαλονίκη: “Πάλευε” με φίδι στο αυτοκίνητο για πέντε μέρες (βίντεο)

Κορονοϊός και εγκεφαλίτιδα: Υψηλή η θνητότητα της επιπλοκής