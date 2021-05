Αθλητικά

ΑΕΛ: Ο Γιώργος Λιάγκας Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ (βίντεο)

Ο δημοφιλής παρουσιαστής του ΑΝΤ1 αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στα διοικητικά της ΠΑΕ ΑΕΛ. Η πρώτη αντίδραση στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Νέος Αντιπρόεδρος της ΑΕΛ αναλαμβάνει ο Γιώργος Λιάγκας, με την θεσσαλική ΠΑΕ να ενημερώνει μέσω ανακοίνωσής της για το γεγονός, τονίζοντας μάλιστα και την στενή φιλία που διατηρεί ο παρουσιαστής με τον Αλέξη Κούγια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Νέος Α’ Αντιπρόεδρος στην ΠΑΕ ΑΕΛ ο εκ των κορυφαίων τηλεπαρουσιαστών Γιώργος Λιάγκας.

Ο Γιώργος Λιάγκας είναι 51 ετών, έχει γεννηθεί στην Λάρισα όπου τελείωσε και το σχολείο και όπως είναι γνωστό προ ετών υπήρξε υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στο νομό Λαρίσης και έλαβε 22.000 σταυρούς.

Ο Γιώργος Λιάγκας συνδέεται με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΛ κ. Αλέξη Κούγια με στενή φιλία και παρακολουθεί ανελλιπώς όλες τις εκδηλώσεις της ΑΕΛ και θέλησε σε αυτή την δύσκολη συγκυρία να δώσει το “παρών” και να είναι ενεργός στην Διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΛ».

Με χειροκροτήματα υποδέχθηκαν την ανακοίνωση στην εκπομπή “Το Πρωινό”, ενώ ο Γιώργος Λιάγκας υποσχέθηκε πως η ΑΕΛ θα επιστρέψει σύντομα στην Super League 1 και υπογράμμισε πως είναι η μόνη ομάδα της Περιφέρειας που έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα.

