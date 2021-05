Κόσμος

Λευκορωσία: Η πρώτη δήλωση Λουκασένκο μετά την “αεροπειρατεία”

Την πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά την κρατική αεροπειρατεία που προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή έκανε ο πρόεδρος της Λευκορωσίας.

Ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο κατηγόρησε σήμερα «αυτούς που θέλουν το κακό» της χώρας του ότι προσπαθούν να στραγγαλίσουν τη Λευκορωσία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Belta, στα πρώτα του σχόλια μετά την αναγκαστική προσγείωση επιβατικού αεροσκάφους που προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή.

Ο Λουκασένκο υπεραμύνθηκε του τρόπου με τον οποίο η πρώην σοβιετική δημοκρατία διαχειρίστηκε την αναγκαστική προσγείωση της πτήσης της Ryanair την Κυριακή και κατηγόρησε αυτούς που επέκριναν τη συγκεκριμένη ενέργεια ότι «παραβιάζουν κόκκινες γραμμές» και ότι εγκαταλείπουν την κοινή λογική στις επιθέσεις τους κατά της Λευκορωσίας.

Σύμφωνα με το Belta, ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι εξωτερικές δυνάμεις διεξάγουν «υβριδικό πόλεμο» κατά της Λευκορωσίας.

«Όπως προβλέψαμε, όλοι αυτοί που θέλουν το κακό μας από το εξωτερικό και το εσωτερικό της χώρας έχουν αλλάξει τις μεθόδους τους για να επιτίθενται στο κράτος μας», δήλωσε ο Λουκασένκο μιλώντας στο Κοινοβούλιο. «Παραβίασαν πολλές κόκκινες γραμμές και εγκατέλειψαν την κοινή λογική και την ανθρώπινη ηθική», πρόσθεσε.

«Ενήργησα νόμιμα προστατεύοντας τον κόσμο», είπε ο Λουκασένκο, απορρίπτοντας την κατηγορία ότι το αεροσκάφος αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία για να συλληφθεί αντιφρονών δημοσιογράφος που επέβαινε σε αυτό.

«Είναι εντελώς ψέμα (να υποστηρίζει κανείς) ότι το αεροσκάφος εξαναγκάστηκε σε προσγείωση από ένα Mig 29», δήλωσε. «Η αποστολή του μαχητικού αεροσκάφους ήταν να υπάρξει επικοινωνία, να συνοδεύσει την προσγείωση του επιβατικού αεροσκάφους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης».

Ο Λουκασένκο δήλωσε ότι τα αμυντικά συστήματα του σταθμού πυρηνικής ενέργειας της χώρας τέθηκαν σε κατάσταση υψηλού συναγερμού κατά την εκτροπή του αεροσκάφους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Belta, ενώ προσπάθησε να υπερασπιστεί τον τρόπο διαχείρισης του περιστατικού.

Αεροπορικές εταιρίες άλλαξαν χθες, Τρίτη, την πορεία αεροσκαφών τους προκειμένου να αποφύγουν τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας ενώ τα λευκορωσικά αεροπλάνα βρίσκονται ενώπιον πιθανών απαγορεύσεων από την Ευρώπη, καθώς κλιμακώνονται οι διεθνείς αντιδράσεις για τις ενέργειες του Μινσκ να εξαναγκάσει σε προσγείωση το αεροσκάφος και να συλλάβει τον αντιφρονούντα δημοσιογράφο Ρομάν Προτασέβιτς που επέβαινε σε αυτό.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας της Λευκορωσίας συνέστησαν στο αεροσκάφος της Ryanair,κ που εκτελούσε την πτήση Αθήνα-Βίλνιους, να αλλάξει πορεία προς το Μινσκ, σύμφωνα με την καταγραφή των συνομιλιών, με πρόφαση την πληροφορία για ύπαρξη βόμβας που αποδείχθηκε ψευδής. Η Λευκορωσία απέστειλε μαχητικό αεροσκάφος MiG-29 για να συνοδεύσει το επιβατικό αεροπλάνο. Οι αρχές της Λευκορωσίας στη συνέχεια συνέλαβαν τον Προτασέβιτς καθώς και τη σύντροφό του. Και οι δύο είναι αντιμέτωποι με ποινικές κατηγορίες.

Ο Λουκασένκο, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, δήλωσε ότι ο Προτασέβιτς είχε σχεδιάσει μια «αιματηρή εξέγερση» στη Λευκορωσία.

Η απάντηση της Δύσης στην εκτροπή του αεροσκάφους είναι μέρος ενός «υβριδικού πολέμου» εναντίον της χώρας του και ο ίδιος θα ανταπαντήσει σκληρά στις όποιες κυρώσεις ή προκλήσεις, δήλωσε ο Λουκασένκο στο Κοινοβούλιο σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Belta.

Το περασμένο καλοκαίρι ξέσπασαν μαζικές διαδηλώσεις κατά του Λουκασένκο αφού ο ο ίδιος κήρυξε τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές, οι οποίες σύμφωνα με τους αντιπάλους του νοθεύτηκαν, ωστόσο οι κινητοποιήσεις έχασαν τη δυναμική τους εν μέσω σαρωτικών μέτρων καταστολής από τις αρχές.

Η εξόριστη επικεφαλής της αντιπολίτευσης Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια δήλωσε σήμερα ότι η αντιπολίτευση σχεδιάζει νέα φάση αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη Λευκορωσία.

