Life

Μετανιωμένος ο Τερλέγκας στο “Πρωινό”: Η “συγγνώμη” προς τους ομοφυλόφιλους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο λαϊκός τραγουδιστής «παίρνει πίσω» τη δήλωσή του και απολογείται, μιλάει για τη φορά που απειλήθηκε η ζωή του, ενώ αναφέρεται και στα προβλήματα υγείας του.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε ο Βασίλης Τερλέγκας για τα παιδιά του, τα προβλήματα υγείας που έχει αντιμετωπίσει, αλλά και την επίμαχη δήλωσή του για τους ομοφυλόφιλους, στο “The 2night Show”

Ο λαϊκός τραγουδιστής αναφέρθηκε στους γιους του, που είναι επίσης τραγουδιστές, αλλά δεν ενδιαφέρονται καθόλου γι’αυτό που κάνει ο ίδιος.

Αποκάλυψε τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε στο παρελθόν, αναφερόμενος στην επέμβαση ανοιχτής καρδιάς στην οποία υπεβλήθη, αλλά και στις κρίσεις πανικού από τις οποίες υπέφερε, ενώ είπε πως έχει πάρει 25 κιλά.

Ερωτηθείς για τα ακραία συμβάντα με θαυμαστές, αναφέρθηκε σε έναν θαυμαστή που έπεσε κάτω ενώ εκείνος τραγουδούσε στη σκηνή και χρειάστηκε ασθενοφόρο για να τον απομακρύνει από το κέντρο. Όμως ,μίλησε και για έναν που «πάθαινε κάτι» όταν τον άκουγε και «ήθελε να με σκοτώσει για να μην με ακούει πια».

Ο Βασίλης Τερλέγκας μίλησε για τη δήλωση που είχε κάνει για τους ομοφυλόφιλους στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την οποία εμφανίστηκε απολογητικός και δήλωσε μετανιωμένος. «Είχαν δίκιο», είπε και πρόσθεσε πως «τους αγαπά».

«Δεν ήταν αρμόζουσα η διατύπωση. Υπάρχει κάτι έγινε μετά, που δυστυχώς ή ευτυχώς δεν θα το πω, θα το πάρω μαζί μου», είπε χωρίς να αποκαλύψει τι ήταν αυτό.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλαμάτα: νεκροί σε τροχαίο δύο 20χρονοι (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: “Σήκωσαν” 77000 ευρώ από ΑΤΜ

Ηράκλειο: Σφοδρή σύγκρουση μοτοσικλέτας με φορτηγό (εικόνες)