Εμβόλιο Johnson & Johnson - Βέλγιο: Σταματά προσωρινά τη χρήση του μετά το θάνατο γυναίκας

Προσωρινό "stop" στη χρήση του εμβολίου της Johnson & Johnson μετά τον θάνατο νεαρής γυναίκας. Ποιες ηλικίες αφορά ο περιορισμός.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Σταματά προσωρινά στο Βέλγιο η χρήση του εμβολίου της Johnson & Johnson κατά της Covid-19 σε ανθρώπους ηλικίας κάτω των 41 (κάτι που ισχύει και για το AstraZeneca) μετά το θάνατο γυναίκας νεότερης των 40 ετών που είχε λάβει το εν λόγω εμβόλιο.

Η βελγική κυβέρνηση αποφάσισε να ζητήσει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) .

Η γυναίκα πέθανε πρόσφατα σε βελγικό νοσοκομείο αναφέρει η εφημερίδα La Libre, ενώ επικαλούμενη πληροφορίες της εφημερίδας Nieuwsblad σημειώνει ότι πρόκειται για διπλωμάτη από την Σλοβενία.

Επίσης, το γαλλόφωνο βελγικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο rtbf επισημαίνει ότι «πρόκειται για άτομο που εργάζεται σε πρεσβεία και εμβολιάζεται από τον εργοδότη του. Δεν συμμετείχε στη βελγική εκστρατεία εμβολιασμού».

Tέλος, σύμφωνα με την Libre, η γυναίκα ανέπτυξε σοβαρή θρόμβωση και είχε μειωμένο αριθμό αιμοπεταλίων στο αίμα της

Την ΄ίδια ώρα, έκτακτη σύσκεψη της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη για το εμβόλιο της AstraZeneca.

Σύμφωνα με πληροφορίες η επιτροπή θα εξετάσει αν θα αυξηθούν τα ηλικιακά όρια για τη χορήγηση του εμβολίου, ενδεικτικά σε άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω

Mέχρι στιγμής το εμβόλιο χορηγείται σε πολίτες ηλικίας άνω των 30 ετών, ενώ μέχρι σήμερα ήταν η μοναδική επιλογή για τους πολίτες 30-39 ετών.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε ο Γιώργος Χρούσος, Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού και την ανησυχία στην κοινωνία μετά τα απανωτά περιστατικά θρομβώσεων των τελευταίων ημερών.

Λόγω και της εμφάνισης σοβαρών παρενεργειών σε άτομα νεαρής ηλικίας, ο κ. Χρούσος είπε ότι «οι φόβοι είναι κάτι σοβαρό και δεν το υποβιβάζω».

Αναφερόμενος και στον θάνατο της γυναίκας που νοσηλευόταν με θρόμβωση, ο κ. Χρούσος σημείωσε ότι «Είναι λίγα τα περιστατικά βάσει στατιστικής. Έχουν γίνει 900.000 εμβόλια AstraZeneca kαι είχαμε έναν θάνατο και μερικά βαριά περιστατικά. Μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν παρενέργειες και από τα άλλα εμβόλια, όπως η μυοκαρδίτιδα».

«Είναι άδικο να χάνονται τόσες ζωές καθημερινά γιατί υπάρχει παραπληροφόρηση. Η παραπληροφόρηση σκοτώνει και το βλέπουμε. Οι ΜΕΘ είναι γεμάτες με ανεμβολίαστους συμπατριώτες μας», επισημαίνει, από την πλευρά του, σε ανάρτησή του στο Facebook, ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας, Ηλίας Μόσιαλος, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE).