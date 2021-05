Πολιτική

Τσαβούσογλου: πρώτα στην Θράκη και μετά στην Αθήνα

Επίσημη ενημέρωση απο την Κυβέρνηση για την επισκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα.

Με ιδιωτική επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας στη Θράκη ξεκινά η διήμερη επίσκεψη του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Ελλάδα, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών θα φτάσει στην Ελλάδα την Κυριακή 30 Μαΐου και θα περιοδεύσει στην Θράκη.

Το βράδυ της Κυριακής ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας θα βρίσκεται στην Αθήνα, προσκεκλημένος του Νίκου Δένδια.

Ο Έλληνας Υπ. Εξωτερικών θα παραθέσει ανεπίσημο δείπνο στον Τούρκο ομόλογο του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί επισήμως με τον Τούρκο ομόλογο του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στην Αθήνα, την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021. Οι συνομιλίες θα εστιαστούν στις διμερείς σχέσεις, καθώς και στις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντήσει τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών το πρωί της Δευτέρας, 31 Μαΐου, στο Μαξίμου, κατ΄ αναλογία και της συνάντησης του Νίκου Δένδια, κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία, με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η συνάντηση Τσαβούσογλου – Δένδια εντάσσεται και στο πλαίσιο προετοιμασίας για τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ενρτογάν, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 14 Ιουνίου. Οι πληροφορίες απο τις διπλωματικές πηγές βάζουν τέλος στα σενάριο που κυκλοφορούσε απο χθες, ο ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου να μεταβεί στα Χανιά και να έχει συνάντηση εκεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα βρίσκεται στην περιοχή για το ετήσιο μνημόσυνο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, αλλά και για συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων και Αρχών της περιοχής. Εν τω μεταξύ, σήμερα ξεκίνησε η διεξαγωγή, απο τις στρατωτικές επιτροπές των Υπ. Εθνικής Αμύνης Ελλάδος και Τουρκίας του 4ου κύκλου συναντήσεων για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, μέσω τηλεδιασκέψεως, που θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021. Πελώνη: προσβλέπουμε πάντα σε ανοιχτούς διαύλους και στην αποκλιμάκωση Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, η Κυβερνητική Εκπρόσωπος ανέφερε ότι «διαφωνίες με την τουρκική πλευρά υπήρχαν και υπάρχουν. Ωστόσο, την ίδια ώρα υπάρχει και η βούληση για την προώθηση μιας θετικής ατζέντας και ενός φάσματος συνεργασίας στον οικονομικό και στον εμπορικό τομέα, στους τομείς χαμηλής πολιτικής. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία καθώς μπορεί να συμβάλουν και στις επαφές των δύο λαών και στην εμπέδωση ενός κλίματος αποκλιμάκωσης και βελτίωσης των σχέσεων. Είναι μία ατζέντα που είχε συζητηθεί, κατά την επίσκεψη στην Άγκυρα από τον κ. Φραγκογιάννη και τον κ. Ονάλ και στην οποία είχε συμφωνηθεί να υπάρξει follow up. Και προσβλέπουμε ότι θα υπάρξει και πολύ σύντομα αυτό το follow up». Για πιθανότητα νέων τουρκικών ερευνών το καλοκαίρι, η Αριστοτελία Πελώνη είπε «η τουρκική συμπεριφορά αξιολογείται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αφορούν, τόσο την επανεκκίνηση των διερευνητικών επαφών, όσο και την ανάγκη ομαλής συνέχισής τους. Δηλαδή, αποφυγής μονομερών ενεργειών κατά τη διάρκειά τους. Σε κάθε περίπτωση, προσβλέπουμε πάντα σε ανοιχτούς διαύλους και στην αποκλιμάκωση. Ελπίζω πως αυτή θα συνεχιστεί. Και είναι στο χέρι της Τουρκίας, βεβαίως, να το αποδείξει εμπράκτως και απέναντί μας και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν επιθυμεί να έχει μια στρατηγική σχέση με τους Ευρωπαίους. Έρχεται, άλλωστε, στο τέλος Ιουνίου, και το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα συζητηθούν όλα αυτά».