Κύπρος: Κοκαΐνη στο αίμα 5χρονου - Συνελήφθη ο πατέρας

Εναντίον της μητέρας εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και καταζητείται.

Στη σύλληψη και κράτηση 45χρονου προχώρησε η Αστυνομία στην Κύπρο μετά τον εντοπισμό κοκαΐνης στον οργανισμό του ενός από τα ανήλικα παιδιά του, ηλικίας πέντε ετών.

Οπως αναφέρουν αξιωματικοί της Αστυνομίας, στις 21 Μαΐου ζεύγος αλλοδαπών ζήτησε από χημείο της Λεμεσού όπως γίνουν αναλύσεις στα ανήλικα παιδιά τους, όπου και εντοπίστηκε κοκαΐνη στον οργανισμό του ενός παιδιού. Το χημείο προέτρεψε τους γονείς να προβούν σε καταγγελία στην Αστυνομία, πράγμα το οποίο δεν έπραξαν.

Η υπόθεση περιήλθε σε γνώση της Αστυνομίας την Δευτέρα 24 Μαΐου. Ο πατέρας συνελήφθη και κρατείται ενώ εναντίον της μητέρας εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και καταζητείται, αφού σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας Χρίστο Ανδρέου διέφυγε στο εξωτερικό από την Κυριακή μαζί με τα παιδιά.

Εναντίον του 45χρονου εξετάζεται υπόθεση κατοχής, χρήσης και προμήθειας ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Α' και κακομεταχείρισης παιδιού κάτω των 16 χρόνων.

