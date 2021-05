Κοινωνία

Σεξουαλική παρενόχληση μαθητριών: Σε αργία ο δάσκαλος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπογράφηκε η πράξη θέσης σε αργία από τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα. Ποιες κατηγορίες βαρύνουν τον δάσκαλο..





Σε αργία τέθηκε ο 48χρονος εκπαιδευτικός που φέρεται να έστελνε μηνύματα σε μαθήτριες δημοτικού με ανάρμοστο περιεχόμενο. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, «κινήθηκε άμεσα από την υπουργό, Νίκη Κεραμέως, η διαδικασία και υπογράφηκε η πράξη θέσης σε αργία από τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα, μετά την άσκηση σχετικής ποινικής δίωξης».

Χθες μετά την απολογία του ο 48χρονος δάσκαλος ο οποίος καταγγέλλεται ότι παρενοχλούσε σεξουαλικά μαθήτριες δημοτικού με μηνύματα μέσω facebook, skyρe και viber, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους





Στον εκπαιδευτικό μετά την απολογία του με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, της χρηματικής εγγύησης των 5.000 ευρώ και της απαγόρευσης προσέγγισης με τις παθούσες σε απόσταση κάτω των 500 μέτρων καθώς και οποιαδήποτε άλλης επικοινωνίας μαζί τους με κάθε μέσο.

Ο εκπαιδευτικός διώκεται για δύο αδικήματα, αυτά της κατάχρησης ανηλίκων που έχουν εμπιστευτεί στο δράστη να επιβλέπει ή να φυλάσσει κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας μέσω διαδικτύου, πληροφορικής ή άλλων τεχνολογιών ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει τα 15 έτη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Ο δάσκαλος σε σχολείο της Νοτιοανατολικής Αττικής συνελήφθη ύστερα από καταγγελίες γονέων για σεξουαλική παρενόχληση σε ανήλικες μαθήτριες κάτω των 10 ετών. Η απίστευτη ιστορία για τον δάσκαλο έγινε γνωστή όταν οι τρεις μαθήτριες αποφάσισαν να μιλήσουν και να ενημερώσουν τους γονείς τους για την παρενόχληση με μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου. Σύμφωνα με πληροφορίες οι μαθήτριες είχαν συζητήσει το θέμα της παρενόχλησης μέσω μηνυμάτων στο σχολείο, ενώ ενημερώθηκε και η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του παραλιακού δήμου για τις υπόνοιες για σεξουαλική προσέγγιση του δασκάλου στις ανήλικες μαθήτριες, που προκάλεσε σοκ στη σχολική κοινότητα. Στη συνέχεια την υπόθεση ανέλαβαν οι διωκτικές αρχές.

«Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου», είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα” ο πατέρας μαθήτριας από το δημοτικό σχολείο της νοτιοανατολικής Αττικής, στο οποίο δίδασκε ο εκπαιδευτικός που συνελήφθη μετά από καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων. Όπως είπε, η κόρη του αναγνώρισε τον δάσκαλο, της είχε κάνει μάθημα. Την ρώτησε αν έχει μιλήσει με τις φίλες της και τον διαβεβαίωσε πως δεν είχε ακούσει τίποτα και ότι ήταν ένας πολύ καλός δάσκαλος.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε επίσης και η μητέρα μιας μαθήτριας στο σχολείο όπου δίδασκε ο δάσκαλος. Όπως ανέφερε η μητέρα, με αφορμή την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να αφεθεί ελεύθερος ο δάσκαλος μέχρι την διεξαγωγή της δίκης, «θέλω να πω σχετικά με τον νόμο, γενικά, όχι στον συγκεκριμένο άνθρωπο. Τέτοιες περιπτώσεις, δεν θα πρέπει να αφήνονται ελεύθεροι οι άνθρωποι. Θα πρέπει να ασελγήσει πρώτα (ενν: για να μπει στην φυλακή); Να είναι μέσα και όχι έξω».

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: 21χρονος ξυλοκόπησε άγρια την μητέρα του

Ιταλία - Τελεφερίκ: Συλλήψεις για το δυστύχημα

AstraZeneca - Θρομβώσεις: Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συνεδριάζει εκτάκτως