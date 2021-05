Κοινωνία

Ο Μένιος Φουρθιώτης ζήτησε... δορυφορική στο κελί του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απορρίφθηκαν τα αιτήματα του παρουσιαστή για... γάλα αμυγδάλου και μέλι βουνού. Ποια τρόφιμα από αυτά που ζήτησε αναμένεται να το δοθούν.

Συνεχίζονται τα αιτήματα από τον παρουσιαστή Μένιο Φουρθιώτη μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο παρουσιαστής υπέβαλε αίτημα για... δορυφορική τηλεόραση με συνδρομητικά κανάλια γνωστής εταιρείας, προκειμένου να παρακολουθεί ξένες σειρές και ταινίες.

Το αίτημά του, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να γίνει δεκτό.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, έχουν απορριφθεί τα αιτήματά του για γάλα αμυγδάλου και μέλι βουνού, ενώ αναμένεται να του δοθούν τρόφιμα, όπως η σπανακόπιτα και το κρουασάν, που ήταν στη λίστα που είχε δώσει στο αίτημά του για «ειδική διατροφή».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Μένιος Φουρθιώτης είναι η «σκιά του εαυτού του», με πηγές από τις φυλακές να επιβεβαιώνουν πως έχει «όντως χάσει αρκετά κιλά». Οι ίδιες πληροφορίες τονίζουν πως έχει κάνει αίτημα για να συναντήσει την ξαδέρφη του το ερχόμενο διάστημα.

«Επέλεξα τόσο καιρό τόσο εγώ όσο και οι δικηγόροι να μην δημοσιοποιήσουν τα θέματα της δικογραφίας. Η Δικαιοσύνη αποφάσισε αυτό που έπρεπε. Τη σέβομαι, της έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και θα κάνει τη δουλειά της. Κανείς δεν έχει γνώση της πραγματικότητας» ανέφερε χθες στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο Μένιος Φουρθιώτης, τονίζοντας πως για τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο και για τις δηλώσεις του κ. Γιαννάκου έχουν λάβει γνώση το υπουργείο Υγείας και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, καθώς τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να παραμένουν απόρρητα.

«Υπάρχει μία μητέρα τώρα που ακούει. Εγώ πήγα στο νοσοκομείο για να πάρω την αγωγή και να εξετάσουν πως είναι η υγεία μου, καθώς είμαι περίπου ένα μήνα στις φυλακές. Οι γιατροί μου συνέστησαν να ακολουθήσω την ειδική αγωγή, να παρακολουθούμαι συχνά από τους γιατρούς» είπε ο ίδιος, προσθέτοντας πως έχασε 12 κιλά στη φυλακή και πως έχει φτάσει στα 40.

Σχετικά με την καταγγελία ότι δεν του έδωσαν καν νερό στο Δρομοκαΐτειο, ο Φουρθιώτης τόνισε: «Ζήτησα ένα νερό. Δεν μου το προσέφεραν στο Δρομοκαΐτειο, επίσης δεν μου ζήτησαν να νοσηλευτώ. Αντιθέτως, οι αστυνομικοί προσφέρθηκαν να μου δώσουν το δικό τους νερό. Ο κ. Γιαννάκος έχει παραβιάσει το θέμα του ιατρικού απορρήτου, ο οποίος ψεύδεται και δεν έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση στον ιατρικό μου φάκελο».

Ειδήσεις σήμερα:

Τσαβούσογλου: πρώτα στην Θράκη και μετά στην Αθήνα

Θάνατος 5χρονης στην Λάρισα: Κατεπείγουσα έρευνα στο Νοσοκομείο

“Άγριες Μέλισσες”: Η Ελένη οδηγεί με καραμπίνα τον Δούκα στην πλατεία (βίντεο)