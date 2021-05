Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 39χρονο που σκότωσε, τεμάχισε και έκαψε τη φίλη του

Το έγκλημα τελέστηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2018 στο σπίτι όπου διέμενε ο δράστης, στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης. Τι υποστήριξε στην απολογία του.

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης ο 39χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε, τεμάχισε και έκαψε την 40χρονη τοξικομανή φίλη του, «ξαφρίζοντας» στη συνέχεια την τραπεζική της κάρτα με την οποία προέβη σε αναλήψεις μετρητών και διάφορες μικρο-αγορές. Το δικαστήριο ομόφωνα τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό.

Στην απολογία του, ο ίδιος αρνήθηκε ότι δολοφόνησε την 40χρονη αποδίδοντας τον θάνατό της σε ενδοφλέβια χρήση κοκαϊνης. Παραδέχθηκε όμως όσα του καταλογίζει το κατηγορητήριο, ότι δηλαδή τεμάχισε το πτώμα με ηλεκτρικό πριόνι (τύπου σέγα) και κοπίδι, ρίχνοντας τα μέλη του σώματος σε σόμπα, ενέργειες τις οποίες απέδωσε στον πανικό -όπως είπε- που τον κυρίευσε.

«Ήταν λάθος αυτό που έκανα και ζητώ συγγνώμη. Αν γύριζα τον χρόνο πίσω θα ενεργούσα διαφορετικά. Έπρεπε να είχα ενημερώσει τις Αρχές. Την βρήκα αναίσθητη στο έδαφος και προσπάθησα να την επαναφέρω, προσφέροντας της τις πρώτες βοήθειες. Πανικοβλήθηκα όταν διαπίστωσα ότι είχε χάσει τη ζωή της. Πάνω στον πανικό μου τεμάχισα το πτώμα και το έκαψα. Σκέφτηκα ότι μπορεί να με κατηγορήσουν ότι της έδωσα ναρκωτικά [...] Έψαχνα τρόπο να ξεφορτωθώ το πτώμα» απολογήθηκε, στηριζόμενες σε πατερίτσες λόγω κινητικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Σε ερώτηση γιατί προέβη σε αναλήψεις μετρητών με την τραπεζική της κάρτα, είπε ότι το έκανε για να φαίνεται ότι η 40χρονη βρισκόταν εν ζωή.

Η ανατριχιαστική υπόθεση αποκαλύφθηκε πέρσι τον Μάιο, ενάμιση χρόνο μετά την εξαφάνιση της γυναίκας, όταν αστυνομικοί της Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν, κατόπιν έρευνας, τον 39χρονο, επίσης τοξικομανή. Bάσει το παραπεμπτικού βουλεύματος, o κατηγορούμενος «με ιδιαίτερα βίαιο τρόπο, με χρήση αντικειμένου ή με κρούση τής ιδιαίτερα αδύνατης και μικρόσωμης παθούσας σε συμπαγές αντικείμενο, προκάλεσε σε αυτήν πολλαπλές βαριές κακώσεις, εξαιτίας των οποίων επήλθε ακαριαία ο θάνατός της». Όπως περιγράφεται στις σελίδες του βουλεύματος, κατά τον χρόνο θανάτου, ο ίδιος προκάλεσε ζημιά στη λεκάνη της τουαλέτας, «οπότε παρίσταται πολύ πιθανόν να χτύπησε στη λεκάνη της τουαλέτας την άτυχη γυναίκα, όταν αυτή βρισκόταν ανυποψίαστη στο μπάνιο του σπιτιού του...».

Καταλυτικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης έπαιξαν τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας σε δύο κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος, αλλά κι από την άρση του τραπεζικού απορρήτου της θανούσας. Από το ιστορικό περιήγησης στις ιστοσελίδες που επισκέφθηκε φέρεται να αναζητούσε τις εξής πληροφορίες: «Πότε αρχίζει η σήψη ενός νεκρού», «τι μπορεί να συμβεί στο σώμα σου αφού πεθάνεις», «λεκάνες τουαλέτας» κ.ά.

Το έγκλημα, σύμφωνα με τη δικογραφία, τελέστηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2018 -ημέρα κατά την οποία η γυναίκα εθεάθη τελευταία φορά- στο σπίτι όπου διέμενε ο δράστης, στον οικισμό «Δραμινών», στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης. Η 40χρονη παρακολουθούσε μαζί του πρόγραμμα απεξάρτησης στον ΟΚΑΝΑ και έδειχνε να σημειώνει πρόοδο. Καθώς ζούσε μόνη της σε ιδιόκτητο διαμέρισμα στην Ηλιούπολη, δεν την αναζήτησε κανείς, παρά μόνο όταν ένα εξάμηνο αργότερα ο 39χρονος επισκέφθηκε το διαμέρισμά της, δήθεν για να το φροντίσει όσο εκείνη θα απουσίαζε στο εξωτερικό. Αυτό προκάλεσε εντύπωση σε γείτονα αστυνομικό, με τον οποίο η άτυχη γυναίκα είχε κοινωνικές επαφές, οπότε εκείνος απευθύνθηκε στις αρχές και ξεκίνησε η έρευνα.