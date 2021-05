Κοινωνία

Σπείρα διαρρηκτών “ρήμαζε” καταστήματα στα νότια προάστια (βίντεο ντοκουμέντο)

Τέλος στην δράση της συμμορίας έβαλε η Αστυνομία. Εξιχνιάστηκαν 29 περιπτώσεις κλοπών από καταστήματα και 6 περιπτώσεις κλοπών από αυτοκίνητα.

Εξαρθρώθηκε, απότην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής, εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές από καταστήματα σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων, καθώς και κλοπές από αυτοκίνητα σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., «συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 24-5-2021 στην Ηλιούπολη και στο κέντρο της Αθήνας, από ομάδα αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας που είχε συσταθεί για τον εντοπισμό τους, δύο αλλοδαποί, ηλικίας 26 ετών και 21χρονη ημεδαπή, ως μέλη της συμμορίας.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της πλαστογραφίας, παράβασης του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί αλλοδαπών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ανωτέρω είχαν συστήσει συμμορία από το μήνα Ιανουάριο τρέχοντος έτους, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης, ο ένας εκ των ανδρών κατά τις πρώτες πρωινές ώρες που δεν λειτουργούν τα καταστήματα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με χειρουργική μάσκα κινούνταν πεζός στις περιοχές Ηλιούπολης, Ελληνικού, Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας, αναζητώντας το κατάστημα-στόχο.

Μόλις το εντόπιζε, το προσέγγιζε και παραβιάζοντας την κλειδαριά της κεντρικής θύρας με τη χρήση διαρρηκτικού εργαλείου, εισέρχονταν σε αυτό και αφαιρούσε με γρήγορο ρυθμό χρήματα από την ταμειακή μηχανή, ηλεκτρονικές συσκευές και εμπορεύματα του καταστήματος.

Στη συνέχεια, μετέφερε άμεσα τα αφαιρεθέντα αντικείμενα, σε διαμέρισμα-καβάτζα που διατηρούσε με τους συνεργούς του στο κέντρο της Αθήνας, όπου τα απέκρυπταν προσωρινά, προκειμένου σε δεύτερο χρόνο να τα πουλήσουν.

Επιπρόσθετα, τα μέλη της συμμορίας στόχευαν και σε κλοπές από σταθμευμένα αυτοκίνητα, αφαιρώντας από το εσωτερικό τους διάφορα τιμαλφή και ηλεκτρονικές συσκευές.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκαν 29 περιπτώσεις διαρρήξεων-κλοπών από καταστήματα και 6 περιπτώσεις κλοπών από αυτοκίνητα.

Από έρευνες βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος εμπορευμάτων από καταστήματα.

Η συνολική λεία της συμμορίας υπερβαίνει το ποσόν των 40.000 ευρώ.

Επιπρόσθετα, οι άνδρες κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί στο παρελθόν για ομοειδή αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για την εξιχνίαση και άλλων αξιόποινων πράξεων συνεχίζεται.»





