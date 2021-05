Αθλητικά

Ο Χεζόνια επιστρέφει στην Eθνική Κροατίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εμφανίσεις του με το «τριφύλλι» θα του ξαναδώσουν τη φανέλα με το εθνόσημο στο προολυμπιακό τουρνουά.

Οι εμφανίσεις του Μάριο Χεζόνια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού τον οδηγούν στην επιστροφή του στην εθνική Κροατίας.

O Ομοσπονδιακός τεχνικός της «Χρβάτσκα», Βέλικο Μρσιτς, αναμένεται να συμπεριλάβει τον 26χρονο φόργουορντ στις κλήσεις του στην εθνική, όπως αποκαλύπτει η κροατική ιστοσελίδα “sportske.jutarnji”.

Η τελευταία φορά που ο Χεζόνια φόρεσε το εθνόσημο στο στήθος ήταν πριν από πέντε χρόνια και συγκεκριμένα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η παρουσία του πρώην ΝΒΑερ και η εμπειρία του μπορεί να αποδειχτούν καταλυτικής σημασίας στην ύστατη προσπάθεια της Κροατίας να εξασφαλίσει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, μέσω Προολυμπιακού Τουρνουά.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεξουαλική παρενόχληση μαθητριών: Σοκαρισμένος πατέρας μιλάει στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Εμβόλιο Pfizer: οι καταγγελίες από influencers για “περίεργες” προσεγγίσεις

Θεσσαλονίκη: “Πάλευε” με φίδι στο αυτοκίνητο για πέντε μέρες (βίντεο)