Life

Μέριλιν Μάνσον: Ένταλμα σύλληψης εις βάρος του για επίθεση σε εικονολήπτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις 18 Αυγούστου του 2019 ο Μάνσον έδινε συναυλία όταν σημειώθηκαν οι καταγγελλόμενες επιθέσεις, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η αστυνομία στην πολιτεία του Νιού Χάμσαϊρ ανακοίνωσε ότι εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του τραγουδιστή Μέριλιν Μάνσον σε σχέση με τις κατηγορίες για επίθεση που αντιμετωπίζει.

Οι καταγγελίες αυτές αφορούν έναν εικονολήπτη, ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι ο Μάνσον, ο ατζέντης του και ο νομικός του σύμβουλος γνώριζαν για το ένταλμα "εδώ και καιρό" και "δεν έγινε καμία προσπάθεια από εκείνον να επιστρέψει στο Νιού Χάμσαϊρ για να απαντήσει στις εκκρεμούσες εις βάρος του κατηγορίες".

"Το αστυνομικό τμήμα του Γκίλφορντ έχει ένα ενεργό ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Μπράιαν Χιού Γουόρνερ (το αληθινό όνομα του Μέριλιν Μάνσον) για δύο πταίσματα που αφορούν ένα περιστατικό του 2019 στην Bank of New Hampshire Pavilion (ένα συναυλιακό αμφιθέατρο)", ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο Facebook η αστυνομία.

Εκπρόσωπος του Μάνσον δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για να σχολιάσει. Στις 18 Αυγούστου του 2019 ο Μάνσον έδινε συναυλία όταν σημειώθηκαν οι καταγγελλόμενες επιθέσεις, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο εικονολήπτης είχε συμβόλαιο με μια εταιρεία που εδρεύει στο Νιού Χάμσαϊρ για να βιντεοσκοπήσει την συναυλία και βρισκόταν στον χώρο κάτω από τη σκηνή, όταν σημειώθηκε το περιστατικό, προσθέτει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Στην πολιτεία αυτή η κατηγορία που αντιμετωπίζει ο τραγουδιστής επισύρει πιθανή ποινή φυλάκισης έως ένα χρόνο και πρόστιμο έως 2.000 δολάρια. Οι καταγγελλόμενες επιθέσεις δεν είναι σεξουαλικής φύσης, διευκρίνισε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι η έκδοση εντάλματος σύλληψης δεν αποτελεί τεκμήριο ενοχής. Τον Φεβρουάριο το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι οι αρχές ερευνούν τις καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος του Μάνσον.

Η ηθοποιός Ίβαν Ρέιτσελ Γουντ και τρεις ακόμη γυναίκες κατήγγειλαν τον Φεβρουάριο με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Μάνσον τις έχει κακοποιήσει. Μετά τις καταγγελίες, η δισκογραφική του εταιρεία διέκοψε τη συνεργασία μαζί του.