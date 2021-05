Τεχνολογία - Επιστήμη

Υπερπανσέληνος και ολική έκλειψη: Μαγικές εικόνες απ' όλο τον κόσμο

Εντυπωσιάζει το «Φεγγάρι των Λουλουδιών». Η δεύτερη υπερπανσέληνος αυτής της χρονιάς, συνέπεσε σχεδόν με μια ολική σεληνιακή έκλειψη, τη μοναδική του 2021.

Η μεγαλύτερη υπερπανσέληνος για φέτος εμφανίστηκε στον ουρανό τα ξημερώματα της Τετάρτης, 26 Μαΐου, ενώ είχε αρχίσει να γίνεται ορατή στη Γη από το βράδυ της Τρίτης.

Η υπερπανσέληνος, η δεύτερη αυτής της χρονιάς, συνέπεσε σχεδόν με μια ολική σεληνιακή έκλειψη, τη μοναδική του 2021, η οποία όμως δεν ήταν ορατή από την Ελλάδα. Η ολική έκλειψη της 26ης Μαΐου ήταν ορατή μόνο από τον Ειρηνικό Ωκεανό και τμήματα της Ανατολικής Ασίας, Ιαπωνίας, Αυστραλίας-Νέας Ζηλανδίας, Κεντρικής, Νότιας και Βορειοδυτικής Αμερικής, σύμφωνα με τη NASA.

Η συγκεκριμένη πανσέληνος είναι παραδοσιακά γνωστή και ως «Φεγγάρι των Λουλουδιών» στους Ινδιάνους της Αμερικής, επειδή πέφτει σε μια εποχή μεγάλης άνθησης των φυτών εν μέσω άνοιξης.

Η πανσέληνος έφθασε στην κορύφωση της λίγο μετά το μεσημέρι της Τετάρτης 26 Μαΐου, αλλά μερικές ώρες νωρίτερα, περίπου στις 04:30 τα ξημερώμα, η Σελήνη βρέθηκε στην κοντινότερη απόσταση της από τη Γη (357.311 χιλιόμετρα).

Η επόμενη τρίτη και τελευταία υπερ-πανσέληνος του 2021, η οποία θα είναι λιγότερο εντυπωσιακή από τη δεύτερη, θα συμβεί στις 24 Ιουνίου.

