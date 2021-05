Οικονομία

Μητσοτάκης: η αναδοχή δίνει στα παιδιά μια οικογένεια κι ένα καλύτερο μέλλον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού για το θεσμό της αναδοχής που «οφείλουμε να ενισχύσουμε με κάθε τρόπο».

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτηση του στο twitter, τονίζει ότι «η αναδοχή βγάζει τα παιδιά από τα ιδρύματα, του δίνει μια οικογένεια, ένα καλύτερο μέλλον» και συμπληρώνει, «είναι ένας θεσμός που οφείλουμε να ενισχύσουμε με κάθε τρόπο».

Στη συνέχεια του μηνύματος του ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζει ότι «στηρίζουμε τους ανάδοχους γονείς και θεσπίζουμε μέτρα που προωθούν την αναδοχή» και παραπέμπει στην ανοιχτή πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την πρόσβαση και ενημέρωση όλων των πολιτών σε ζητήματα που σχετίζονται με το παιδί, paidi.gov.gr.

Η αναδοχή βγάζει τα παιδιά από τα ιδρύµατα, τους δίνει µια οικογένεια, ένα καλύτερο µέλλον. Είναι ένας θεσμός που οφείλουμε να ενισχύσουμε με κάθε τρόπο. Στηρίζουμε τους ανάδοχους γονείς και θεσπίζουμε μέτρα που προωθούν την αναδοχή. Δείτε περισσότερα εδώ: https://t.co/wwPCmxHdGL pic.twitter.com/0qLVc3KRK3 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 26, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Σεξουαλική παρενόχληση μαθητριών: Σοκαρισμένος πατέρας μιλάει στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Εμβόλιο Pfizer: οι καταγγελίες από influencers για “περίεργες” προσεγγίσεις

Θεσσαλονίκη: “Πάλευε” με φίδι στο αυτοκίνητο για πέντε μέρες (βίντεο)