Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβόλια: Κικίλιας και Θεοδωρίδου για AstraZeneca και θρομβώσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απαντήσεις για τις ανησυχίες των πολιτών από τα περιστατικά θρομβώσεων, μετά την σύσκεψη της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για το εμβόλιο της AstraZeneca.

Ενημέρωση για το εμβόλιο της AstraZeneca και τα επεισόδια θρομβώσεων πραγματοποήθηκε το απογευμα της Τετάρτης από τον Βασίλη Κικίλια, με τη συμμετοχή της Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρίας Θεοδωρίδου.

Η ενημέρωση πραγματοποιείται στη "σκιά" της έκτακτης σύσκεψης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για το εμβόλιο της AstraZeneca. Σύμφωνα με πληροφορίες η επιτροπή εξετάζει αν θα αυξηθούν τα ηλικιακά όρια για τη χορήγηση του εμβολίου, ενδεικτικά σε άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω

Mέχρι στιγμής το εμβόλιο χορηγείται σε πολίτες ηλικίας άνω των 30 ετών, ενώ μέχρι σήμερα ήταν η μοναδική επιλογή για τους πολίτες 30-39 ετών. Η κ. Θεοδωρίδου αναφέρθηκε εκτενώς στα ηλικιακά όρια, τα κριτήρια και τις γυναίκες άνω των 50 ετών

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε το άνοιγμα της πλατφόρμας με όλα τα εμβόλια για τις ηλικίες 30-34 ετών.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: η αναδοχή δίνει στα παιδιά μια οικογένεια κι ένα καλύτερο μέλλον

Κατερίνη: Μητέρα και κόρη εγκλωβισμένες για μέρες σε χαράδρα - επιχείρηση διάσωσής τους

Ο Μένιος Φουρθιώτης ζήτησε... δορυφορική στο κελί του