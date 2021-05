Life

4+1 κανόνες ομορφιάς για υπέροχο δέρμα το καλοκαίρι

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις εν όψει του καλοκαιριού!

O ήλιος, η ατμοσφαιρική ρύπανση αλλά και οι υψηλές θερμοκρασίες επηρρεάζουν το δέρμα μας με αποτέλεσμα τη θαμπή όψη και την αφυδάτωση. Προστάτευσε λoιπόν την επιδερμίδα του προσώπου σου και διατήρησε τη λαμπερή εικόνα σου ακολουθώντας μερικούς απλούς κανόνες.

Καθαρισμός

Ένας βαθύς καθαρισμός αποτελεί πάντα το βασικό σου όπλο για τη φροντίδα της επιδερμίδας, διότι είναι ο μοναδικός τρόπος για να απομακρύνεις τα νεκρά κύτταρα και να καθαρίσεις τελείως τους πόρους από το περιττό σμήγμα και τα μαύρα στίγματα. Επίσης, δύο φορές την εβδομάδα κάνε μια μάσκα καθαρισμού και αποτοξίνωσης, που καθαρίζει τους πόρους και ελέγχει την παραγωγή της λιπαρότητας.

Scrub

Η απολέπιση δεν καθαρίζει απλώς την επιδερμίδα, χαρίζει επίσης ομοιόμορφη υφή, εξαφανίζει τις ατέλειες, λειαίνει το δέρμα, εξουδετερώνει τη χλωμή όψη και ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος. Επίλεξε ένα καθαριστικό, ενυδατικό ή scrub λάμψης κι εφάρμοσέ το πάντα, με απαλές, κυκλικές κινήσεις για να μην προκαλέσεις ερυθρότητα στο δέρμα σου, σε καθαρό πρόσωπο μία φορά την εβδομάδα.

