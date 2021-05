Υγεία - Περιβάλλον

Θεοδωρίδου - AstraZeneca: Δεν αλλάζουν τα ηλικιακά κριτήρια – Τι ισχύει για γυναίκες κάτω των 50 ετών

Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο και γιατί. Τι συστήνεται στις γυναίκες αυτές. Τι ισχύει για τη δεύτερη δόση.



Τη συνέχιση των εμβολιασμών σύμφωνα με το πρόγραμμα, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολισμών, Μαρία Θεοδωρίδου, που συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα, μετά την εμφάνιση θρομβοεμβολικών επεισοδίων για το εμβόλιο της AstraZeneca.

Η κ. Μαρία Θεοδωρίδου τόνισε ότι η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών εκτιμά ότι ο κίνδυνος για τέτοια επεισόδια είναι μεγαλύτερος σε γυναίκες μικρότερες των 50 ετών. Τόνισε δε ότι παίζει ρόλο εάν είναι καπνίστριες αλλά και το επίπεδο τον οιστρογόνων στον οργανισμό τους. Παράλληλα, συστήνει στις γυναίκες της ηλικιακής ομάδας 30-49 ετών να επιλέξουν mRNA εμβόλιο. "Tα εμβόλια mRNA είναι διαθέσιμα σε άτομα όλων των ηλικιών" πρόσθεσε.

"Η Επιτροπή κρίνει ότι το όφελος από τον εμβολιασμό υπερτερεί του ρίσκου θρόμβωσης και θρομβοπενίας. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε η συνέχιση του εμβολιασμού ως έχει" είπε χαρακτηριστικά. "Όσον αφορά στη 2η δόση, συστήνεται η συνέχιση με το ίδιο εμβόλιο, δεδομένου ότι η εμφάνιση τέτοιων επεισοδίων είναι εξαιρετικά σπάνια κατά τη δεύτερη δόση" κατέληξε.

Ανέφερε επίσης ότι στον ΕΟΦ έχουν κατατεθεί περίπου 1500 κίτρινες κάρτες, αλλά σημείωσε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια στον τομέα της φαρμακοεπαγρύπνησης.

