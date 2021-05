Κοινωνία

Πρότυπα - Πειραματικά Σχολεία: ξεκινούν οι αιτήσεις - Οι εξετάσεις, η κλήρωση και οι προθεσμίες

Διπλασιάστηκε ο αριθμός των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων που θα λειτουργούν στη χώρα, ο συνολικός αριθμός των οποίων ανήλθε από 62 σε 112.

Την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια και τα μη συνδεδεμένα Πρότυπα Λύκεια της χώρας και την Πέμπτη 24 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τα Πειραματικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια. Για τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε από τις δύο διαδικασίες, οι γονείς και κηδεμόνες των ενδιαφερόμενων μαθητών υποβάλλουν αίτηση από τις 28 Μαΐου έως τις 17 Ιουνίου 2021 στον σύνδεσμο ΕΔΩ.

Με νέα Υπουργική Απόφαση ορίζεται ότι η εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στην Α’ τάξη των Πρότυπων Γυμνασίων και μη συνδεδεμένων Πρότυπων Λυκείων για το σχολικό έτος 2021-2022 πραγματοποιείται με τεστ δεξιοτήτων ερωτήσεων κλειστού τύπου-πολλαπλής επιλογής σε α) κατανόηση κειμένων Ελληνικής Γλώσσας και β) Μαθηματικά.

Οι υποψήφιοι δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη δοκιμασία, καθώς αντικείμενό της είναι γνώσεις που έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, αντίστοιχα. Η διάρκεια των εξετάσεων θα είναι δυόμιση ώρες για το Γυμνάσιο και τρεις ώρες για το Λύκειο και θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις των Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων, σε όμορα σχολεία ή άλλους κατάλληλους χώρους, που ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα. Οι χώροι διεξαγωγής των εξετάσεων ανά Πρότυπο Γυμνάσιο και Λύκειο καθώς και η κατανομή των υποψηφίων, ανά εξεταστικό κέντρο, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του εκάστοτε Πρότυπου Σχολείου. Τα εξεταστικά κέντρα θα οριστούν και θα κοινοποιηθούν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Οι εξετάσεις για τα Πρότυπα θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021, ενώ οι γονείς και κηδεμόνες των υποψηφίων θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) από τις 28 Μαΐου έως τις 17 Ιουνίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να καταθέσουν αίτηση για εισαγωγή σε ένα Πρότυπο και ένα Πειραματικό Γυμνάσιο ή σε ένα Πρότυπο και ένα Πειραματικό Λύκειο, ταυτόχρονα, ενώ σε περίπτωση επιτυχίας και στους δύο τύπους σχολείου υποχρεούται ο κηδεμόνας να δηλώσει την τελική επιλογή της σχολικής μονάδας που θα εγγραφεί ο μαθητής, το αργότερο έως τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων. Οι μαθητές οφείλουν να προσκομίσουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής τους την ημέρα της εξέτασης, προσερχόμενοι στο εξεταστικό κέντρο μια ώρα πριν την έναρξη του τεστ.

Αναφορικά με την εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές ανάγκες απαιτείται γνωμάτευση ΚΕΣΥ, ενώ ο χρόνος εξέτασής τους θα είναι επαυξημένος κατά 45 λεπτά. Ως προς την πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στις Β’ και Γ΄ τάξεις των Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων, για το σχολικό έτος 2021-2022 πραγματοποιούνται εξετάσεις τις πρώτες ημέρες έναρξης του νέου σχολικού έτους. Για την εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά Σχολεία, η Υπουργική Απόφαση ορίζει ότι η κλήρωση για τις εισαγωγικές τάξεις των Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των ενδιαφερομένων για το σχολικό έτος 2021-2022 δύνανται να καταθέσουν αίτηση για εισαγωγή σε ένα μόνο Πειραματικό Σχολείο, και οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) από τις 28 Μαΐου έως τις 17 Ιουνίου 2021. Η κλήρωση διενεργείται ηλεκτρονικά από τριμελή Επιτροπή. Ως προς την πλήρωση κενών θέσεων τόσο στις εισαγωγικές τάξεις όσο και στις λοιπές τάξεις των Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων, αυτές καλύπτονται με κλήρωση η οποία διενεργείται στην οικεία σχολική μονάδα τις πρώτες ημέρες έναρξης του σχολικού έτους.

Σημειώνεται ότι οι μαθητές που φοιτούν σε σχολείο που χαρακτηρίστηκε ως Πρότυπο ή Πειραματικό εξακολουθούν να φοιτούν σε αυτό, εφόσον το επιθυμούν, μέχρι να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στην οικεία βαθμίδα.

Φέτος, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το Σχολείο του Αύριο, σχεδόν διπλασιάστηκε ο αριθμός των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων που θα λειτουργούν στη χώρα, ο συνολικός αριθμός των οποίων ανήλθε από 62 σε 112. Πλέον λειτουργούν Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Δίνεται με αυτό τον τρόπο στους μαθητές μας η δυνατότητα να συμμετέχουν στην εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών, διδακτικών εργαλείων και μεθόδων, σχολικών εγχειριδίων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού.

Στόχος του Υ.ΠΑΙ.Θ. είναι, όχι μόνο η υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η ανάπτυξη συνεργασιών με την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά η ανάδειξη του σχολείου ως συνδετικού κρίκου μεταξύ της ραγδαίας εξελισσόμενης επιστημονικής γνώσης και της κοινωνίας, η διάχυση καλών πρακτικών σε όλο το σχολικό δίκτυο της χώρας και η συνολική αναβάθμιση της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

