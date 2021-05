Κοινωνία

Τα μέλη της σπείρας που έκλεβε αυτοκίνητα και διακινούσε ναρκωτικά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες τους. Ο τρόπος που δρούσαν, οι κωδικοί επικοινωνίας και οι ... παραγγελιές!

Στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, δόθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες 14 ατόμων, κατηγορούμενων ως μελών εγκληματικής οργάνωσης που προέβαινε σε κλοπές αυτοκινήτων και σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και η οποία εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών.

Τα μέλη της επικοινωνούσαν με συγκεκριμένους κωδικούς, για να μην δίνουν στόχο. Η «γκόμενα» και το «ματσούκι» είναι δυο από τα συνθηματικά με τα οποία λειτουργούσε η συμμορία. Αστυνομικοί της Ασφάλειας παρακολουθούσαν τη δράση τους καιρό και συνέλαβαν 10 άτομα, σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Ένας ακόμη κατηγορούμενος είναι έγκλειστος σε φυλακή, ενώ αναζητούνται ακόμη τρία άτομα.

Και για τους μη συλληφθέντες:

1. ΚΟΚΚΑΛΗ Θεόδωρο του Βασιλείου και της Τριανταφυλλιάς, γεννηθέντα την 5-10-1997 στην Αθήνα,

2. (επ) EL OMARI (ον) ILIAS του MOHAMED και της FATEMA , γεννηθέντα την 23-1-1986 στο Μαρόκο,

3. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Κωνσταντίνα του Χρήστου και της Ιωάννας, γεννηθείσα την 28-6-1985 στη Ζάκυνθο

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων, καθώς και στη διερεύνηση της συμμετοχής αυτών και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Πώς δρούσαν

Λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, μιλούσαν κωδικοποιημένα μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, ενώ τα τηλέφωνά τους, ανήκαν σε ανύπαρκτα πρόσωπα με ξένα ονόματα. Είχαν αδυναμία στα αυτοκίνητα πόλης, συγκεκριμένης μάρκας. Κανένα σύστημα συναγερμού δεν τους φόβιζε. Στις συνομιλίες τους η λέξη "ματσούκι" αφορούσε το σύστημα παρακολούθησης... Έκλεβαν ακόμη και κατά παραγγελία!

Η συμμορία ήταν χωρισμένη σε δύο υποομάδες, η μία ασχολούνταν με τις κλοπές και η άλλη με τη διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως κοκαΐνης με ταρίφα 60 ευρώ το γραμμάριο. Στη κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών αλλά και αναβολικών, 39 κινητά τηλέφωνα και 15000 ευρώ.

Εκτιμάται πως το συνολικό όφελος από της δράση της συμμορίας, ξεπερνά τις 150.000 ευρώ, ενώ οι περισσότεροι έχουν απασχολήσει τις Διωκτικές Αρχές για παρόμοια αδικήματα στο παρελθόν.

Ειδήσεις σήμερα:

Καταζητούμενος δολοφόνος είχε βρει “καταφύγιο” στην Κρήτη - Συνελήφθη μετά από 12 χρόνια

Καλαμάτα: νεκροί σε τροχαίο δύο 20χρονοι

Φορολοταρία: Δείτε εδώ αν κερδίσατε 1000 ευρώ