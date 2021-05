Κοινωνία

“Το Χαμόγελο του Παιδιού” για την 11χρονη: Το χρονικό της εξαφάνισης και η τραγική κατάληξη

Γιατί δεν έγινε ενεργοποίηση του AmberAlertHellas. Τι λέει "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Ανακοίνωση για την εξαφάνιση της 11χρονης Ιωάννας στα Χανιά και την τραγική κατάληψη για το άτυχο κορίτσι, καθώς εντοπίστηκε νεκρό σε βραχώδη ακτή κοντά στο μικρό εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων, εξέδωσε «Το Χαμόγελο του παιδιού».

Αναλυτικά η ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:

«Με μεγάλη θλίψη σας ενημερώνουμε ότι η 11χρονη Ιωάννα βρέθηκε νεκρή. Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους φίλους της. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι στη διάθεση όλων για να στηρίξει τους δικούς της ανθρώπους.

Παρακάτω θα βρείτε το χρονικό της εξαφάνισης, με την ευχή να μην υπάρξει άλλο παιδί με αυτό το τραγικό τέλος.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

25/5/2021 και ώρα 8:00μ.μ. η 11χρονη έφυγε για βόλτα από το σπίτι της

Δεν επέστρεψε. Η μητέρα της, την αναζήτησε.

26/5/2021 και ώρα πρωινή η μητέρα δήλωσε την εξαφάνιση της 11χρονης στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων

12:00μ.μ «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» έκρινε την εξαφάνιση εξαιρετικά κρίσιμη και απαραίτητη την ενεργοποίηση του AmberAlertHellas.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» επικοινώνησε με το Τμήμα Αναζητήσεων του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. ζητώντας την άμεση ενεργοποίηση του AmberAlertHellas

Ξεκίνησε η διαδικασία ενεργοποίησης της Ομάδας Θανάσης Μακρής για την αναζήτηση του παιδιού στην περιοχή.

Από αρμόδιους της ΕΛ.ΑΣ. προτάθηκε να περιοριστούμε στη δημοσιότητα, καθώς ήταν σε εξέλιξη έρευνες και δεν κρίθηκε απαραίτητη η ενεργοποίηση.

Κατόπιν δικής μας παρέμβασης υπήρξε επικοινωνία του Τμήματος Αναζητήσεων με τον Εισαγγελέα Χανίων και συνάντηση του Εισαγγελέα με τον Διοικητή της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων. Η συνάντηση διήρκησε πολύ.

16:00μ.μ. Λάβαμε την προφορική έγκριση για την ενεργοποίηση του AmberAlert. Ξεκίνησε η διαδικασία ενεργοποίησης του Amber.

16:45 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε από δημοσίευμα ότι το παιδί βρέθηκε νεκρό. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ.

17:45 Η μητέρα ενημερώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων.

18:00 Κοινωνικός Λειτουργός του Χαμόγελου βρίσκεται στην διάθεση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων για να βρεθεί δίπλα στη μητέρα και στα άλλα δύο παιδιά της.»