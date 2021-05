Οικονομία

Pricefox: νέο σποτ με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καμπάνια της πλατφόρμας συνεχίζεται, μετά το πρώτο επιτυχημένο σποτ με την ηθοποιό Ελένη Καρακάση.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Pricefox:

«Με μεγάλη επιτυχία ολοκλήρωσε τον κύκλο του το πρώτο διαφημιστικό του Pricefox με την Ελένη Καρακάση. Το πρώτο τηλεοπτικό διαφημιστικό προβλήθηκε στον ANT1 από 8 Μαρτίου 2021 μέχρι και σήμερα. Η Ελένη Καρακάση εντυπωσιάστηκε από την ικανότητα του Mr. Pricefox να συγκρίνει την αγορά και να βρίσκει πάντα την καλύτερη λύση για ασφάλεια αυτοκινήτου.

Την σκυτάλη τώρα δίνει στον Δημήτρη Ουγγαρέζο! Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος οδηγεί και ξαφνικά χάνεται στην μέση του πουθενά. Ως από μηχανής θεός εμφανίζεται δίπλα του ο Mr. Pricefox και του δίνει τη λύση στον μεγάλο του προβληματισμό. Πώς θα βρει την ασφάλεια αυτοκινήτου που του ταιριάζει στην καλύτερη τιμή της αγοράς; Δείτε το νέο διαφημιστικό στον παρακάτω σύνδεσμο. Η ομάδα του Pricefox σχολίασε: Ο Δημήτρης ταίριαξε αμέσως με τον Mr. Pricefox και ζωντανεύει τον ήρωα μας σε ένα ακόμη ξεχωριστό διαφημιστικό γεμάτο σασπένς!

Δείτε το νέο διαφημιστικό με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο:

Δείτε ξανά και το διαφημιστικό με την Ελένη Καρακάση:

Σχετικά με το Pricefox

Το Pricefox είναι μία καινοτόμα, ελληνική πλατφόρμα σύγκρισης τιμών και καλύψεων για ασφάλεια αυτοκινήτου.

Το Pricefox επιτρέπει στον καταναλωτή να ενημερωθεί για όλα τα πακέτα ασφάλισης, να πάρει προσφορές από τις καλύτερες ασφαλιστικές σε μόλις 30 δευτερόλεπτα και να αγοράσει χωρίς δικαιολογητικά με απόλυτη ασφάλεια.

Στο Pricefox συγκρίνεις τις καλύτερες προσφορές από 15 αξιόπιστες ασφαλιστικές και μπορεί να εξοικονομήσεις έως 172€ ετησίως αγοράζοντας ασφάλεια αυτοκινήτου online από 7€/μήνα με άτοκες δόσεις.

Η εμπειρία του καταναλωτή πλαισιώνεται σε κάθε στάδιο με πραγματική εξυπηρέτηση πελατών 24ώρες το 24ωρο κάθε μέρα».