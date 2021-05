Πολιτική

Εκλογικό δικαίωμα ομογενών: Απορρίφθηκε το νομοσχέδιο για την άρση των περιορισμών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταψήφισαν οι βουλευτές από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ25. "Πυρά" Μητσοτάκη στον ΣΥΡΙΖΑ.

Απορρίφθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που αφορά την "άρση των περιορισμών για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού", καθώς δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη συνταγματική πρόβλεψη για την υπερψήφιση του από τα 2/3 της Ολομέλειας της Βουλής, δηλαδή από 200 βουλευτές. Συγκεκριμένα υπέρ ψήφισαν 190 βουλευτές έναντι 23 κατά, σε σύνολο 213.

Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν ΝΔ, ΚΙΝΑΛ και Ελληνική Λύση ενώ καταψήφισαν οι βουλευτές από, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ25.

Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να αποχωρήσει από την πλειοψηφία διαμαρτυρόμενος, εκ νέου, για τα μέτρα που ισχύουν στη Βουλή λόγω Covid.

Μητσοτάκης: Μικρόψυχο κομματικό συμφέρον του ΣΥΡΙΖΑ

«Σήμερα, δυστυχώς η χώρα έχασε την ευκαιρία να αποδώσει στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό το δικαίωμα να ψηφίζουν ανεμπόδιστα στις εθνικές εκλογές από τον τόπο παραμονής τους. Το μικρόψυχο κομματικό συμφέρον του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε βέτο στην πρόθεση της κυβέρνησης να άρει κάθε περιορισμό στη συμμετοχή των εκτός συνόρων συμπολιτών μας στην εκλογική διαδικασία. Και έτσι και πάλι, η κοντόθωρη παραταξιακή αντίληψη υπονόμευσε μία εθνική αναγκαιότητα» τονίζει σε ανάρτησή του στο facebook ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφέρει ότι με πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας, είχε ήδη γίνει ένα σοβαρό βήμα. «Προ 15 μηνών, για πρώτη φορά στην ιστορία, όλα τα κόμματα της Βουλής συμφώνησαν να διευκολυνθούν, επιτέλους, οι απόδημοι να ψηφίζουν από όπου βρίσκονται. Για να υπάρξει, όμως, συναπόφαση όλων των δυνάμεων, η κυβέρνηση δέχτηκε, τότε, να τεθούν οι προϋποθέσεις της διετούς παραμονής στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια και οι άνω των 30 ετών να είναι φορολογικά ενήμεροι» αναφέρει και σημειώνει ότι «η κυβέρνηση δεν προέταξε κανέναν όρο. Αυτοί ήταν απαίτηση της αντιπολίτευσης. Υποχώρησε, όμως, στο όνομα της συναίνεσης για τον υπέρτερο σκοπό». Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός υπενθυμίζει την δήλωσή του στη βουλή σύμφωνα με την οποία είχε πει: «Δεν είναι η ιδανική, αλλά είναι η μόνη ρεαλιστική και άμεσα εφαρμόσιμη λύση. Διαφορετικά το μείζον θα υποτασσόταν στο έλασσον. Και αντί για ένα σημαντικό βήμα από την καθήλωση, θα υποχωρούσαμε δύο βήματα στο όνομα ενός άλματος που δεν θα γινόταν ποτέ».

Επιπλέον αναφέρει ότι μεσολάβησαν δηλώσεις εναντίον των περιορισμών -και μάλιστα όπως σημειώνει, από την αρμόδια για τον απόδημο Ελληνισμό βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. «Ελπίζοντας, λοιπόν, ότι θα μπορούσε να ολοκληρωθεί η εθνική πρωτοβουλία, η κυβέρνηση κατέθεσε νέο νόμο για την απόλυτα ελεύθερη ψήφο των εκτός επικράτειας συμπατριωτών μας, που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Με την προσδοκία ότι θα ψηφιζόταν κι αυτός από τα 2/3 των βουλευτών, ώστε να ισχύσει αμέσως» προσθέτει. Ο πρωθυπουργός επίσης υπογραμμίζει ότι «Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ξανά ψέματα, προσβάλλοντας όλους τους Έλληνες και πρώτα απ' όλους όσους ζουν μακριά απ' την πατρίδα: Αυτούς που μόχθησαν και πρόκοψαν με τη σκέψη σ' αυτήν. Τους επιστήμονες και τους επιχειρηματίες που την τιμούν στο εξωτερικό. Εκείνους που έφυγαν στα χρόνια της κρίσης. Αλλά και τους φοιτητές μας που σπουδάζουν για να επιστρέψουν. Όλους εκείνους, δηλαδή, που ανήκουν στη χώρα. Γι' αυτό και τους ανήκει το δικαίωμα να έχουν λόγο γι' αυτήν».

«Υπαναχωρώντας από όσα έλεγε, η αξιωματική αντιπολίτευση καταψήφισε, σήμερα, την άρση των περιορισμών. Αυτήν που ζητούσαν εξαρχής και επίμονα οι απόδημοι. Έγινε έτσι ξανά η θλιβερή εξαίρεση στην εθνική συστράτευση την οποία εισηγήθηκε μεν η κυβέρνηση, αλλά συμμερίστηκαν τόσο το ΚΙΝΑΛ όσο και η Ελληνική Λύση. Με άλλα λόγια, απέδειξε ότι αδυνατεί να υπερβεί τους μίζερους μικροϋπολογισμούς του. Ότι δεν αντέχει τις συναινέσεις και τις ενωτικές συμφωνίες. Και ότι είναι η μόνη παράταξη στον τόπο που μετατρέπει σε χαμένες ευκαιρίες τις ιδανικές συγκυρίες» συμπληρώνει. «Δεν αιφνιδιάζομαι, αλλά λυπάμαι για την εξέλιξη» τονίζει ο πρωθυπουργός σημειώνοντας ότι ο Ελληνισμός μένει οικουμενικός ακριβώς γιατί διατηρεί ακατάλυτους τους δεσμούς του με την εθνική εστία. «Και η συμμετοχή του στη δημόσια ζωή της χώρας αποτελεί πολύτιμη συνιστώσα της ίδιας της εξέλιξης της. Είναι λάθος, συνεπώς, με την αποκλειστική ευθύνη μιας πολιτικής δύναμης, η τεράστια συμβολή της παγκόσμιας ελληνικής ομογένειας να θυσιάζεται στο όνομα της εσωτερικής μικροκομματικής παθογένειας. Ιδίως, σε μία συγκυρία κρίσιμη για τα εθνικά θέματα, αλλά και για την συνολική ανάταξη της πατρίδας μας» αναφέρει.

Καταλήγοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει «αφήνουμε πίσω την οπισθοδρόμηση, κοιτώντας μπροστά. Καθώς η Ελλάδα ξαναμπαίνει δυναμικά σε τροχιά ανάκαμψης, θέλει δίπλα της όλα τα παιδιά της. Και οφείλει να τα τιμά χωρίς διακρίσεις και τεχνητά εμπόδια. Γι΄αυτό, τώρα, ο αγώνας στρέφεται στην πλήρη εφαρμογή του υφιστάμενου νόμου, εξαντλώντας τις πολλές δυνατότητες που προσφέρει» και προσθέτει «η κυβέρνηση θα κάνει το παν για την αξιοποίηση και τη διεύρυνσή τους. Ζητά, όμως, και την ανάλογη κινητοποίηση των συμπατριωτών μας του εξωτερικού. Ώστε ο τολμηρός δρόμος που άνοιξε και κάποιοι θέλησαν να υπονομεύσουν, να μετατραπεί, τελικά, σε μεγάλη εθνική λεωφόρο».

ΣΥΡΙΖΑ: Η συζήτηση για τη ψήφο των αποδήμων ανέδειξε την υποκρισία και την επικοινωνιακή τακτική της ΝΔ

Επίθεση στη κυβέρνηση εξαπέλυσε ο τομέαρχης Εξωτερικών και εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος καταλογίζοντάς της βαθειά υποκρισία και τονίζοντας ότι έπεσε στο κενό το πυροτέχνημα της με το νομοσχέδιο για το δικαίωμα ψήφου των Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού. Παράλληλα απέδωσε στην κυβερνητική παράταξη τις ευθύνες για την αποτυχία να συγκεντρωθεί η συνταγματικά προβλεπόμενη πλειοψηφία των 200 βουλευτών για το νομοσχέδιο των αποδήμων.

«Η συζήτηση είναι χρήσιμη που έγινε γιατί ανέδειξε εκ νέου τον επικοινωνιακό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας της ΝΔ, η οποία εξαρχής δεν αποσκοπούσε να καταλήξει σε νόμο, αλλά να παραπλανήσει τους αποδήμους», ανέφερε ο κ. Κατρούγκαλος. Ταυτόχρονα, επέμεινε στη θέση του κόμματος του για την δημιουργία εκλογικών περιφερειών αποδήμων και να μην προσμετράτε η ψήφος των αποδήμων στο εθνικό εκλογικό αποτέλεσμα τονίζοντας ότι, «η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθείται από όλες τις χώρες που έχουν διασπορά σαν της χώρας μας, ενώ ανάλογη ήταν και η πρόταση που είχε υποβάλει το 2009 το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ)». Ο κ. Κατρούγκαλος, υποστήριξε ακόμα ότι «είναι συνολικά υποκριτική η τακτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία εμφανίζεται ως προστάτης των αποδήμων, ενώ ταυτόχρονα στελέχη της διαχωρίζουν τους ομογενείς σε κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «Πορτοκάλους» και «θείες από το Σικάγο».

.@n_iliopoulos : Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει την προσπάθεια παραπληροφόρησης από πλευράς της ΝΔ, παρά το ναυάγιο του νομοσχεδίου της λίγες ώρες πριν στην Ολομέλεια της Βουλής

[Σχόλιο του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, για κ. Μητσοτάκη - https://t.co/egdze5WrZf] pic.twitter.com/MKSWMKolKp — ΣΥΡΙΖΑ (@syriza_gr) May 26, 2021

Βελόπουλος: Εργαλειοποίηση των ομογενών από ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

«Έχουμε άλλη αντίληψη από τη ΝΔ σε ό,τι αφορά το σχέδιο για την ψήφο των αποδήμων. Γιατί αν στόχος δικός σας είναι να ψηφίσουν οι Έλληνες, στόχος δικός μας είναι οι Έλληνες που έφυγαν μετανάστες να επιστρέψουν στη χώρα. Αυτά τα 600.000 Ελληνόπουλα. Δηλαδή ο ανθός της επόμενης Ελλάδας», ανέφερε στην αρχή της τοποθέτησής του στη Βουλή κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου για την ψήφο των ομογενών, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. «Φωνάζω εδώ και δυο χρόνια αλλά δεν μας ακούτε. Αντίθετα ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ έχετε προχωρήσει σε εργαλειοποίηση των ομογενών», συνέχισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Βαρουφάκης: Μόνο με Εκλογικές Περιφέρειες Αποδήμων μπορεί να υπάρξει λύση με ισοτιμία της ψήφου

«Σήμερα έχουμε μια ευκαιρία να κάνουμε το σωστό και να είμαστε περήφανοι για δεκαετίες: Να αποκαταστήσουμε μια μεγάλη αδικία 200 ετών απέναντι στους ξενιτεμένους Έλληνες και Ελληνίδες: Να τους αποδώσουμε εκείνο που έπρεπε να έχουν δικαιωματικά: Ισότιμο και πλήρες δικαίωμα στο εκλέγειν και στο εκλέγεσθαι», τόνισε ο γραμματέας του ΜέΡΑ 25 Γιάνης Βαρουφάκης, μιλώντας στην Ολομέλεια σχετικά με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την ψήφο των αποδήμων. «Το Μέρα 25», υπογράμμισε «είμαστε το μόνο κόμμα που θέλουμε οι απόδημοι να έχουν πλήρες και ισότιμο με τους εν Ελλάδι Έλληνες δικαίωμα στο εκλέγειν και στο εκλέγεσθαι».

Σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο που ψηφίστηκε και σήμερα έρχονται τροποποιήσεις του, ο κ. Γ. Βαρουφάκης ανέφερε πως «δικαιώνει την στάση μας τότε που σας βλέπαμε να κόβετε και να ράβετε ένα νομοθετικό έκτρωμα που να αντανακλά την μεταξύ σας συναίνεση για το πως θα χειραγωγηθεί η ψήφος των ξενιτεμένων» και πρόσθεσε: «Τίποτα πιο ωραίο από την αναγνώριση ενός λάθους» αλλά δυστυχώς, ο πραγματικός στόχος του νομοσχεδίου της κυβέρνησης είναι να παίξετε με τον ΣΥΡΙΖΑ «ένα blame game μεταξύ σας στην πλάτη των ξενιτεμένων μας και με θύμα την έννοια της ισονομίας».

ΜέΡΑ25: Το μόνο κόμμα που απαιτεί πλήρη ισοτιμία εκλογικών δικαιωμάτων ξενιτεμένων-ελλαδιτών πολιτών της Ελλάδας – Βουλή 26/5/2021 https://t.co/V8meAMKLx0 — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) May 26, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Σπείρα διαρρηκτών “ρήμαζε” καταστήματα στα νότια προάστια (βίντεο ντοκουμέντο)

Καταζητούμενος δολοφόνος είχε βρει “καταφύγιο” στην Κρήτη - Συνελήφθη μετά από 12 χρόνια

Κικίλιας για εμβολιασμό: ανοίγει η πλατφόρμα για την ομάδα 30-34 με όλα τα εμβόλια