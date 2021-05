Πολιτική

Βουλή: Δώρισε ασθενοφόρο στη μνήμη του γιατρού Γιάννη Μητρόπουλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σύγχρονο ασθενοφόρο παρέδωσε ο Πρόεδρος της Βουλής στο Κέντρο Υγείας Πύλου, στη μνήμη του γιατρού της Βουλής που "έφυγε" χτυπημένος από κορονοϊό.

Ένα καινούριο, σύγχρονο ασθενοφόρο παρέδωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Κωνσταντίνος Τασούλας στο Κέντρο Υγείας Πύλου, στη μνήμη του γιατρού της Βουλής Γιάννη Μητρόπουλου, που "έφυγε" από τη ζωή χτυπημένος από τον κορονοϊό.

Τα κλειδιά του ασθενοφόρου παραδόθηκαν στον Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, κ. Γιάννη Καρβέλη, σε μια λιτή τελετή, στον προαύλιο χώρο της Βουλής, παρουσία της οικογένειας του εκλιπόντος, του Μεσσήνιου πρώην Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά, του Υπουργού Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια και του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη, των Βουλευτών Μεσσηνίας, των Αντιπροέδρων της Βουλής, του Προέδρου των Υπαλλήλων της Βουλής, φίλων και συναδέλφων του προσφιλούς γιατρού. Η απόφαση της δωρεάς ελήφθη ομόφωνα από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, μετά από πρόταση του Προέδρου της Βουλής κ. Τασούλα.

Ο Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι «η Βουλή, τους δεκατέσσερις μήνες της πανδημίας, λειτουργεί προσεκτικά μεν πυρετωδώς δε, ανταποκρινόμενη και στα θεσμικά της καθήκοντα –το νομοθετικό έργο και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο– αλλά και στην κοινωνική της αποστολή, την οποία έχει εναρμονίσει κυρίως με τις ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας». Έτσι αποφάσισε «στη μνήμη του χαρισματικού ανθρώπου και προικισμένου γιατρού της να κάνει κάτι έμπρακτο, κάτι χειροπιαστό, που έχει σχέση με την υγεία, με τον ίδιο δηλαδή, και με την πατρίδα του. Αποφάσισε να προσφέρει στον Νομό Μεσσηνίας και συγκεκριμένα στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου υπάρχει ανάγκη, ένα καινούριο ασθενοφόρο, ώστε η προσφορά του Γιάννη Μητρόπουλου να συνεχιστεί μέσα από τη συμπαράσταση, την έμπρακτη βοήθεια, προς τους συμπατριώτες του».

Ο κ. Τασούλας πρόσθεσε ότι η δωρεά αυτή της Βουλής των Ελλήνων έρχεται σε συνέχεια των 50 θέσεων εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο «Σωτηρία», καθώς και της πεζογέφυρας που τέλη Ιουνίου θα παραδοθεί στο ίδιο νοσοκομείο προκειμένου να συνδέσει τα παλιά χειρουργεία με τη σύγχρονη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος 11χρονης στα Χανιά: Οι Αρχές αποκλείουν εγκληματική ενέργεια

Στρυμόνας: νεκρός βρέθηκε ο αγνοούμενος ψαράς

ΣΥΡΙΖΑ για νομοσχέδιο ΑΕΙ: Ο Μητσοτάκης αφήνει εκτός 25000 μαθητές