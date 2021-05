Κόσμος

Ερντογάν: η συνάντηση μου με τον Μπάιντεν θα ανοίξει μια νέα εποχή

Ο «σουλτάνος» από τη μια βρυχάται στον νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ, αλλά από την άλλη σπεύδει να φανεί διαλλακτικός, με το βλέμμα σε αμερικανικές επενδύσεις.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε σήμερα την ελπίδα ότι μια επικείμενη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν θα ανοίξει μια «νέα εποχή» στις σχέσεις μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον, οι οποίες βρίσκονται σε μεγάλη ένταση από το 2016, ωστόσο ο Τούρκος πρόεδρος επέκρινε εκ νέου την απόφαση του Λευκού Οίκου να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων.

«Η δήλωση του Μπάιντεν σχετικά με τα γεγονότα του 1915 επιβάρυνε τις σχέσεις μας, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι η συνάντηση που θα έχουμε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ (14 Ιουνίου) θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή», δήλωσε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης με ηγετικά στελέχη αμερικανικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με ένα βίντεο που μετέδωσε η τουρκική τηλεόραση στη τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, στελέχη από τις Boeing, Amazon, Microsoft, Kellogg, PepsiCo, Cisco, Procter & Gamble και Johnson & Johnson. «Αποδίδουμε σημασία στη συμμαχία μας με τις ΗΠΑ», επισήμανε.

Μπάιντεν και Ερντογάν έχουν επικοινωνήσει μόνο μια φορά από τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος ανέλαβε τα καθήκοντά του, όταν ο Μπάιντεν ενημέρωσε τον Τούρκο πρόεδρο σε τηλεφωνική τους συνομιλία στις 23 Απριλίου ότι θα χαρακτηρίσει γενοκτονία τη σφαγή των Αρμενίων, μια κίνηση που προκάλεσε την τουρκική καταδίκη.

Οι σχέσεις των δύο νατοϊκών συμμάχων παραμένουν επιδεινωμένες από το 2016 λόγω πολλών διαφορών. Μεταξύ άλλων η αγορά των ρωσικών πυραύλων S-400 από την Άγκυρα, που εξόργισε την Ουάσιγκτον, η οποία σε απάντηση απέκλεισε την Τουρκία από το πρόγραμμα παραγωγής των αμερικανικών αεροσκαφών F-35.

Όμως, καθώς η τουρκική οικονομία αντιμετωπίζει προβλήματα, ο Τούρκος πρόεδρος προσπαθεί να ρίξει τους τόνους με τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ελπίδα να προσελκύσει νέους επενδυτές.

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε στα στελέχη των αμερικανικών επιχειρήσεων τον στόχο να ανεβάσει σε 100 δισεκατομμύρια δολάρια τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ, επιμένοντας στη σημασία της προώθησης «κοινών συμφερόντων».

Ευχαρίστησε τις αμερικανικές επιχειρήσεις που πιστεύουν στην Τουρκία και είπε ότι αναμένει από τις ΗΠΑ να επιδείξουν μια πιο εποικοδομητική στάση, σημειώνοντας ότι οι αμερικανικοί δασμοί σε αλουμίνιο και χάλυβα παραμένουν πρόβλημα. Όπως είπε, οι δύο χώρες θα μπορούσαν να συνεργαστούν στη Συρία και τη Λιβύη, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ενέργειας.

