Σταϊκούρας: οι βασικοί στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής

Τους βασικούς στόχους της κυβερνητικής πολιτικής ανέλυσε ο υπουργός Οικονομικών στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Αλογοσκούφη.

Η κυβέρνηση δεν άλλαξε το μείγμα της πολιτικής της με στόχο τη διατηρήσιμη ανάπτυξη, παρά την πανδημία του κορονοϊού, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας κατά την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργου Αλογοσκούφη, με τίτλο: «Πριν και μετά το Ευρώ».

Ο κ. Σταϊκούρας συμφώνησε με βασικές επισημάνσεις του συγγραφέα, όπως ότι η ανάπτυξη της Ελλάδας στο πλαίσιο της Ευρωζώνης θα πρέπει να στηριχθεί σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να συνδυάζεται με ισορροπία στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στους βασικούς στόχους της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι η έξοδος της χώρας από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας εντός του 2022, η επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού κόκκινων δανείων μέχρι το τέλος του 2022, ρεαλιστικά πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023 και η επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας έως το πρώτο εξάμηνο 2023.

Τόνισε, επίσης, τις δράσεις της κυβέρνησης που εξυπηρετούν τους στόχους αυτούς, όπως η συνέχιση της ενίσχυσης των πληττόμενων νοικοκυριών και επιχειρήσεων και η σταδιακή μετάβαση σε μέτρα επανεκκίνησης της οικονομίας, η υλοποίηση μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής στην κατεύθυνση μείωσης ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών συντελεστών, κυρίως για τη μεσαία τάξη, η συνέχιση του προγράμματος «Ηρακλής», η συνέχιση της υλοποίησης διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων και η βέλτιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ο υπουργός Οικονομικών συμφώνησε, επίσης, στα αίτια που οδήγησαν στην κρίση του 2010 και στα μνημόνια, όπως την εκτίναξη του δημόσιου χρέους της δεκαετία του 1980 και την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωζώνη με μεγάλα διαρθρωτικά προβλήματα και έλλειμμα στον προϋπολογισμό που ανερχόταν στο 5,8% του ΑΕΠ, σχεδόν διπλάσιο από το ποσοστό που προβλέπει η Συνθήκη του Μάαστριχτ. Παρά ταύτα, είπε, η ελληνική οικονομία κινήθηκε ικανοποιητικά, με εισαγωγικά, έως το 2008, όταν η πρωτοφανής κρίση στην Αμερική πέρασε και στην Ευρώπη, αποσταθεροποιώντας όλες τις οικονομίες και φυσικά και την ελληνική. Τόνισε, επίσης, ότι η κυβέρνηση που προέκυψε από τις εκλογές του 2009 ήταν αυτή που μετέτρεψε το πρόβλημα χρέους σε πρόβλημα δανεισμού της χώρας.

Αναφερόμενος στις θεσμικές αδυναμίες της Ευρωζώνης, στις οποίες αναφέρεται στο βιβλίο του ο κ. Αλογοσκούφης, ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι η κρίση του 2008 βρήκε την Ευρωζώνη με ημιτελή δομή, ενώ πρόσθεσε ότι σήμερα η Ευρώπη λειτουργεί ταχύτερα, καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο υπουργός είπε ότι η ξενάγηση στο βιβλίο, το οποίο αναφέρεται διεξοδικά στην πορεία της ελληνικής οικονομίας από τη μεταπολίτευση έως σήμερα, είναι χρήσιμη και προσφέρει υπεύθυνη ενημέρωση.

