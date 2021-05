Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Αιματηρό επεισόδιο - βγήκαν μαχαίρια στο κέντρο

Βγήκαν μαχαίρια μεταξύ δυο νεαρών με αφορμή ένα... στραβοκοίταγμα.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βγήκαν μαχαίρια μεταξύ δυο αραβόφωνων νεαρών με αφορμή ένα... στραβοκοίταγμα.

Οι εμπλεκόμενοι στο συμβάν κάθονταν σε διπλανά τραπέζια ενός ταχυφαγείου. Ο ένας από τους δύο αλλοδαπούς τράβηξε μαχαίρι και επιτέθηκε κατά του άλλου. Τον τραυμάτισε στον λαιμό και τον εγκατέλειψε αιμόφυρτο. Μπήκε στο αυτοκίνητό του και αποχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στον τραυματία παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από κλιμάκιο του ΕΚΑΒ.

Ο δράστης αναζητείται, ενώ εξετάζονται μαρτυρίες από ανθρώπους που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο.

Πηγή: thestival

