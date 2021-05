Αθλητικά

Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: ο τελικός του Europa League έσπασε… καρδιές

Μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό το «κίτρινο υποβρύχιο» έριξε στο καναβάτσο τους «κόκκινους διαβόλους».

Ο «μαέστρος» των τελικών του Europa League, Ουνάι Έμερι, οδήγησε την Βιγιαρεάλ στον πρώτο της ευρωπαϊκό τρόπαιο στην 98χρονη ιστορία της. Το «κίτρινο υποβρύχιο» στον τελικό-θρίλερ του Γκντανσκ, που κρίθηκε μετά μετά από 21 πέναλτι (!), επικράτησε 11-10 (κανονικός αγώνας και παράταση 1-1) της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και δικαίως παίκτες και τεχνικό τιμ πανηγύρισαν με τη ψυχή τους. «Ήρωας» του τελικού ο γκολκίπερ των Ισπανών Ρούλι, ο οποίος ευστόχησε στο 20ό πέναλτι, ενώ αμέσως μετά απόκρουσε αυτό του Ντε Χέα και «πνίγηκε» στις αγκαλιές των συμπαικτών του.

Η Βιγιαρεάλ που μετρούσε 3 παρουσίες σε τελικό Ιντερτότο και μία κατάκτηση, έγινε η 16η διαφορετική ομάδα που διεκδίκησε και πήρε τελικά το Europa League. Ολοκλήρωσε το ευρωπαϊκό της ταξίδι αήττητη (12-3-0), σε μία χρονιά που ανταμείφθηκε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς εκτός από το Κύπελλο θα συμμετάσχεο στο Champions League της νέας περιόδου.

Στον πάγκο της ο «βασιλιάς» του θεσμού, Ουνάι Έμερι, ο μοναδικός τεχνικός με 93 αγώνες στη διοργάνωση (33 περισσότερες από κάθε άλλον), κατάφερε να πανηγυρίσει για 4η φορά στον 5ο του τελικό (οι άλλες τρεις φορές ήταν με τη Σεβίλη).

Το μεγάλο «αστέρι» της Βιγιαρεάλ, Γεράρδ Μορένο, άνοιξε το σκορ στο 29΄ με προβολή μετά από φάουλ που εκτέλεσε ο Παρέχο και αδράνεια των αμυντικών της Μάντσεστερ. Το σκορ αυτό έμεινε στο πρώτο μέρος, διάστημα στο οποίο η ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ δεν «πατούσε» καθόλου καλά στον αγωνιστικό χώρο, σε αντίθεση με τους Ισπανούς, που χωρίς να παίξουν σπουδαίο ποδόσφαιρο κατάφεραν να επιβάλλουν το ρυθμό τους και με το 7ο γκολ του διεθνούς στράικερ σε 12 ματς στη διοργάνωση να μπουν προηγούμενοι στ΄ αποδυτήρια.

Η Μάντσεστερ μπήκε αποφασισμένη στο β΄ μέρος, κυριάρχησε από τα πρώτα λεπτά και στο 55΄ έφτασε στο 1-1 με το «μόνιμο» σκόρερ της εδώ κι αρκετό καιρό, Έντινσον Καβάνι. Συνέχισαν να πιέζουν οι «μπέμπηδες» που είχαν το «μομέντουμ» του ματς, αλλά η Βιγιαρεάλ αμυνόταν έξοχα κι έτσι ο τελικός οδηγήθηκε στην παράταση.

Η ισπανική ομάδα ήταν πιο «φρέσκια» στο επιπλέον ημίωρο, λόγω των πέντε αλλαγών που έκανε από το 60΄ μέχρι το 88΄ ο Ουνάι Έμερι, σε αντίθεση με τον Σόλσκιερ ο οποίος προτίμησε να κάνει την πρώτη του κίνηση στο 100ό λεπτό με την είσοδο του Φρεντ αντί του Γκρίνγουντ. Φάσεις, όμως, μπροστά από τις δύο εστίες δεν σημειώθηκαν, καθώς καμία από τις δύο φιναλίστ δεν ήθελε να ρισκάρει.

Έτσι όλα κρίθηκαν στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι. Ο Γεράρδ Μορένο έκανε το 1-0 για την Βιγιαρεάλ, ο Μάτα ισοφάρισε σε 1-1, ενώ ο Ράμπα έδωσε ξανά προβάδισμα στους Ισπανούς. Εύστοχος ήταν και ο Τέλες για τους «μπέμπηδες» (2-2). Ο Πάκο Αλκάθερ έκανε το 3-2 για το «κίτρινο υποβρύχιο» και ο Φερνάντες «απάντησε» γρήγορα για το 3-3.

Το 4-3 έκανε ο Αλμπέρτο Μορένο για την Βιγιαρεάλ, ενώ ψύχραιμος ήταν και ο Ράσφορντ για το 4-4. Ο Ντάνι Παρέχο έδωσε νέο προβάδισμα (5-4), με τον Καβάνι να «γράφει» το 5-5.

Ο Γκόμεθ δεν λάθεψε (6-5), όπως και ο Φρεντ (6-6) για λογαριασμό της Γιουνάιτεντ. Το 7-6 για την Βιγιαρεάλ ήρθε από τον Αλμπιόλ, με τον Τζέιμς να ξεγελά τον Ρούλι και να κάνει το 7-7.

Ξανά μπροστά οι Ισπανοί με τον Κοκλέν (8-7), με τον Σο να κάνει το 8-8 παρά την προσπάθεια του γκολκίπερ της Βιγιαρεάλ. Ο Γκασπάρ «έγραψε» το 9-8, αλλά ο Τουανζέμπε βρήκε δίχτυα για το 9-9.

Το 10-9 για την Βιγιαρεάλ ήρθε από τον Παού Τόρες και το 10-10 από τον Λίντελοφ. Εύστοχος ήταν και ο γκολκίπερ Ρούλι (11-10), ο οποίος στη συνέχεια απέκρουσε το πέναλτι του Ντε Χέα κι έστειλε την ομάδα του στον... έβδομο ουρανό.

Διαιτητής: Κλεμάν Τουρπέν (Γαλλία)

Κίτρινες: Φόιτ, Καπού - Μπαϊγί, Καβάνι

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ (Ουνάϊ Εμερι): Ρούλι, Φόιτ (88΄ Μάριο Γκασπάρ), Αλμπιόλ, Πάου, Πεδράθα (88΄ Α. Μορένο), Παρέχο, Τριγκέρος (77΄ Γκόμες), Καπού, Γέρεμι Πίνο (77΄ Αλκάθερ), Μπάκα (60΄ Κοκλέν), Γ. Μορένο

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ (Ολε Γκούναρ Σόλσκιερ): Ντε Χέα, Μπισάκα (120΄+ Μάτα), Μπαϊγί (116΄ Τουανζέμπε), Λίντελοφ, Σο, Μακτόμινεϊ (120΄+ Τέλες), Πογκμπά (115΄ Τζέιμς), Γκρίνγουντ (100΄ Φρεντ), Φερνάντες, Ράσφορντ, Καβάνι