Κοινωνία

Πατέρας στον ΑΝΤ1: Ο δάσκαλος έστειλε σεξουαλικά μηνύματα στην 9χρονη κόρη μου - 45 σελίδες μηνύματα σε 4 ημέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ, τουλάχιστον, προκαλούν οι αποκαλύψεις του πατέρα της 9χρονης. Η αντίδραση που έσωσε το κοριτσάκι.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο πατέρας της μαθήτριας δημοτικού η οποία δεχόταν μηνύματα με σεξουαλικό περιεχόμενο από το δάσκαλό της.

«Ανοίχτηκε η μικρή και μου λέει να λέει ‘μπαμπά μου γράψε να με πάρει στην αγκαλιά του περιμένει πώς και πώς να με σφίξει στην αγκαλιά του’ και τέτοια και τρελάθηκα», είπε ο πατέρας στον ΑΝΤ1, σημειώνοντας πως συμβούλεψε το παιδί να τον ενημερώνει κάθε φορά που θα λάμβανε τέτοιο μήνυμα.

Κι ευτυχώς το παιδί το έκανε, γιατί «άρχιζε αυτός να στέλνει μηνύματα . Έχω 45 σελίδες μηνύματα σε τέσσερις ημέρες.

Εκδηλώθηκε την Πέμπτη άρχισε να της λέει ‘τι όμορφο κορίτσι που είσαι .Είσαι το πιο όμορφο κορίτσι και έχεις ωραίο χαμόγελο και θα σου βγάλω τη μάσκα και θα σου φιλήσω λέω στο μαγουλάκι και άμα θες να σου δώσω ένα φιλάκι στο στόμα στα χειλάκια και εάν κάνουμε λέει ενισχυτική ιδιαίτερα’ ας το πούμε, ‘δεν ξέρω αν θα αντισταθώ να σε φιλήσω Και τι θες να κάνουμε τι θες να κάνουμε τι άλλο θες να κάνουμε.

Ξέφυγε εκεί ‘θα γίνω το αγόρι σου’ και ‘θα σου τα μάθω εγώ όλα και ότι θέλεις εσύ θα μου πεις’. Ξεφύγει η κατάσταση εγώ δεν άντεξα», περιγράφει ο πατέρας προσθέτοντας ότι, ο δάσκαλος συμβούλεψε τη μικρή να σβήνει τα μηνύματα, κι εκείνη του είπε ότι το κάνει.

Ο πατέρας την περασμένη Παρασκευή πήρε όλα τα πειστήρια, πήγε στο Ανηλίκων, «οι άνθρωποι με περίμεναν, ήταν ενημερωμένοι και με το που διάβασαν τα μηνύματα πήγαν και τον συνέλαβαν αμέσως χωρίς δεύτερη κουβέντα», κατέληξε ο πατέρας.

Ο δάσκαλος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα από το υπουργείο Παιδείας, έως ότου διερευνηθεί η υπόθεση, ενώ εμφανίστηκε ενώπιον των Αρχών και αφέθηκε υπό όρους ελεύθερος.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Καταιγίδες στην Μακεδονία την Πέμπτη

AstraZeneca - Θρομβώσεις: Ερευνητές υποστηρίζουν ότι έλυσαν το μυστήριο

Τα διαμερίσματα των “FRIENDS” με κυβάκια (εικόνες)