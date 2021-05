Τεχνολογία - Επιστήμη

AstraZeneca - Θρομβώσεις: Ερευνητές υποστηρίζουν ότι έλυσαν το μυστήριο

Που κατέληξε η επιστημονική αναζήτηση των αιτίων για τις παρενέργειες από τα εμβόλια και τι συστήνουν στις εταιρείες που τα παράγουν.

Επιστήμονες στη Γερμανία υποστηρίζουν ότι έλυσαν το μυστήριο με τις σπάνιες θρομβώσεις που σχετίζονται με τον κορονοϊό και τα εμβόλια της AstraZeneca και της Johnson & Johnson, εκτιμώντας ότι τα εμβόλια με μία «μικροδιόρθωση» μπορούν οριστικά να σταματήσουν τη συγκεκριμένη αντίδραση.

Ο καθηγητής Ρολφ Μάρσαλεκ (Rolf Marschalek) του Ινστιτούτου Γκέτε στη Φρανκφούρτη, ο οποίος είναι επικεφαλής της συγκεκριμένης έρευνας από τον περασμένο Μάρτιο, δήλωσε ότι η μελέτη του κατέδειξε πως το πρόβλημα βρίσκεται στο άνυσμα των αδενοϊών, που αμφότερα τα εμβόλια χρησιμοποιούν για να μεταδώσουν την πρωτεΐνη-ακίδα του κορονοϊού μέσα στο σώμα.

Ο μηχανισμός μετάδοσης σημαίνει ότι τα εμβόλια στέλνουν την πρωτεΐνη-ακίδα στον πυρήνα του κυττάρου και όχι στο κυττατικό υγρό (κυτοσόλη) που βρίσκεται μέσα στο κύτταρο όπου ο ιός παράγει κανονικά πρωτεΐνες, ανέφερε ο Μάρσαλεκ, όπως προκύπτει από προδημοσίευση της έκθεσης που περιγράφουν οι FT.

Μόλις βρεθούν μέσα στον πυρήνα του κυττάρου, τμήματα της πρωτεΐνης-ακίδας σπάνε σε κομμάτια, δημιουργώντας παραλλάξεις, που δεν μπορούν να προσδεθούν στην κυτταρική μεμβράνη όπου επισυμβαίνει η διαδικασία ανοσοποίησης. «Όταν αυτά τα γονίδια ιών βρίσκονται στον πυρήνα μπορούν να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα», δήλωσε ο Μάρσαλεκ στους Financial Times.

Η σπάνια επιπλοκή έχει καταγραφεί σε 309 ανθρώπους από τα 33 εκατ. που έκαναν το εμβόλιο της AstraZeneca και της J&J στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκαλώντας 56 θανάτους. Στην Ευρώπη, τουλάχιστον 142 άτομα έχουν παρουσιάσει θρόμβωση από τα 16 εκατομμύρια που έκαναν το εμβόλιο της AstraZeneca. Ο Μάρσαλεκ εκτιμά ότι υπάρχει λύση στο πρόβλημα, εάν οι φαρμακευτικές καταφέρουν να τροποποιήσουν την αλληλουχία της πρωτεΐνης-ακίδας για να αποτρέψουν τη διάσπασή της.

Η J&J είχε ήδη επικοινωνήσει με το γερμανικό εργαστήριο, ζητώντας τρόπους για να προσαρμόσει το εμβόλιο της ώστε να αποτρέψει τη διάσπαση, όταν τόνισε ο Μάρσαλεκ. Η πρωτεΐνη-ακίδα στο εμβόλιο της J&J ήταν ήδη λιγότερο επιρρεπής από όσο στο AstraZeneca, καθιστώντας την παρενέργεια λιγότερο συχνή. Στις ΗΠΑ, μόλις οκτώ από τους 7,4 εκατομμύρια ανθρώπους που εμβολιάστηκαν με το σκεύασμα της J&J ανέφεραν τη σπάνια παρενέργεια.

«Η J&J προσπαθεί να προχωρήσει σε βελτιώσεις στο εμβόλιο της τώρα», ανακοίνωσε η εταιρεία, προσθέτοντας: «Με τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας μπορούμε να μεταλλάξουμε αυτές τις αλληλουχίες, κωδικοποιώντας την πρωτεΐνη-ακίδα με τρόπο που αποτρέπει τις ακούσιες αντιδράσεις».

Ο Μάρσαλεκ γνωστοποίησε ότι δεν έχει συζητήσει ακόμα με την AstraZeneca. «Ποτέ δεν επικοινώνησαν με μας, άρα δεν έχουμε μιλήσει μαζί τους, αλλά αν το πράξουν, μπορώ να τους πω τι να κάνουν για να βελτιώσουν το εμβόλιο τους», πρόσθεσε.

Η AstraZeneca δεν έκανε κάποιο σχόλιο για την εξέλιξη.

Ο Μάρσαλεκ επισήμανε ότι ήδη έχει παρουσιάσει τα ευρήματά τους στις αρμόδιες γερμανικές αρχές. «Τα ευρήματά τους εξέπληξαν, γιατί κανείς δεν σκεφτόταν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι το πρόβλημα», υπογράμμισε.

