Τεχνολογία - Επιστήμη

Πανσέληνος και έκλειψη Σελήνης: Μαγεύουν οι εικόνες από το Σούνιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εικόνες από το Ναό του Ποσειδώνα κάνει για ακόμα μία φορά το γύρο του κόσμου.

Μάγεψε η χθεσινή πανσέληνος, που συνοδεύτηκε από έκλειψη, ορατή σε κάποια μέρη του κόσμου, αλλά όχι από την Ελλάδα.

Αυτό που μάγεψε, όμως, περισσότερο ήταν το φεγγάρι στο Σούνιο. Η εικόνα της πανσελήνου να «βγαίνει» πίσω από το Ναό του Ποσειδώνα έχει γίνει viral και κάνει το γύρο του κόσμου.

Το σούπερ φεγγάρι, πορτοκαλί στο χρώμα, ήταν ολόγιομο.

Η υπερπανσέληνος, η δεύτερη αυτής της χρονιάς, συνέπεσε σχεδόν με μια ολική σεληνιακή έκλειψη, τη μοναδική του 2021, η οποία όμως δεν ήταν ορατή από την Ελλάδα. Η ολική έκλειψη της 26ης Μαΐου ήταν ορατή μόνο από τον Ειρηνικό Ωκεανό και τμήματα της Ανατολικής Ασίας, Ιαπωνίας, Αυστραλίας-Νέας Ζηλανδίας, Κεντρικής, Νότιας και Βορειοδυτικής Αμερικής, σύμφωνα με τη NASA.

Η πανσέληνος έφθασε στην κορύφωση της λίγο μετά το μεσημέρι της Τετάρτης 26 Μαΐου, αλλά μερικές ώρες νωρίτερα, περίπου στις 04:30 τα ξημερώμα, η Σελήνη βρέθηκε στην κοντινότερη απόσταση της από τη Γη (357.311 χιλιόμετρα).

Η επόμενη τρίτη και τελευταία υπερ-πανσέληνος του 2021, η οποία θα είναι λιγότερο εντυπωσιακή από τη δεύτερη, θα συμβεί στις 24 Ιουνίου.

Ειδήσεις σήμερα:

AstraZeneca - Θρομβώσεις: Ερευνητές υποστηρίζουν ότι έλυσαν το μυστήριο

Πατέρας στον ΑΝΤ1: Ο δάσκαλος έστειλε σεξουαλικά μηνύματα στην 9χρονη κόρη μου - 45 σελίδες μηνύματα σε 4 ημέρες

Τα διαμερίσματα των “FRIENDS” με κυβάκια (εικόνες)