Βατόπουλος για θρομβώσεις στον ΑΝΤ1: ελάχιστες οι παρενέργειες από τα εμβόλια (βίντεο)

Τι λέει για το όριο καλεσμένων σε γάμους και βαπτίσεις, την μουσική στην εστίαση και τον συνωστισμό νέων στις πλατείες. Τι απαντά για τα self test και τα χιλιάδες κρούσματα.

«Το πρόβλημα αναφορικά με την μη επιλογή του εμβολίου από κάθε πολίτη εντοπίζεται στην επάρκεια των εμβολίων, που σύντομα θα λυθεί. Τα εμβόλια έχουν κάποιες ελάχιστες παρενέργειες, αλλά τα εμβόλια είναι αυτά που θα μας σώσουν από την πανδημία», είπε στον ΑΝΤ1 ο Αλκιβιάδης Βατόπουλος, τονίζοντας ότι στατιστικά τα περιστατικά παρενεργειών είναι ελάχιστα σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των εμβολιασμών, ενώ παράλληλα παραδέχθηκε ότι «στην επικοινωνιακή διαχείριση, υπάρχει ένα μόνιμο πρόβλημα στην ΕΕ».

Όπως ανέφερε ο Καθηγητής Μικροβιολογίας και Μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, σε ότι αφορά αποφάσεις της Επιτροπής για την Εστίαση και την μουσική στα καταστήματα ή την αύξηση του ορίου συμμετεχόντων σε δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων, «οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν δεδομένης της εξέλιξης της πανδημίας και των καθημερινών κρουσμάτων που εντοπίζονται».

Σε ότι αφορά τον συνωστισμό νέων σε πλατείες, είπε ότι «επειδή αυτό δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί, έχει αλλάξει η στρατηγική για την διαχείριση της κατάστασης, με έμφαση στην διενέργεια πάρα πολλών τεστ, καθώς μαζί με τα rapid test έχουμε και τα self test, τα αποτελέσματα των οποίων θα κρίνουν και τις τελικές αποφάσεις πχ. για το όριο καλεσμένων σε δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων».

«Ο αριθμός των κρουσμάτων δεν είναι για μένα τόσο καθοριστικός, όσο είναι ο αριθμός των βαριών περιστατικών και των σοβαρών κρουσμάτων στα νοσοκομεία», επεσήμανε ο κ. Βατόπουλος, τονίζοντας ότι ο κορονοϊός ειναι εδώ και δεν τελειώσαμε με την πανδημία, αποκρινόμετος στο κατά πόσον προβληματίζονται οι ειδικοί από τον ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων, που παραμένει υψηλός.

