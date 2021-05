Κοινωνία

Ο καιρός σήμερα από τον Τάσο Αρνιακό (βίντεο)

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα και τα πρώτα στοιχεία για την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο από τον Τάσο Αρνιακό.

Βροχές αναμένονται σήμερα στα βόρεια της χώρας, ενώ όπως είπε στην πρωινή του πρόβλεψη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Τάσος Αρνιακός, ο καιρός το Σάββατο θα είναι καλός, ενώ την Κυριακή αναμένονται αρκετές βροχές στα βόρεια.

Σήμερα ο καιρός θα είναι άστατος με παροδικές συννεφιές που στη Μακεδονία και τη Θράκη θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται επίσης βροχές ,το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν 5 και στα πελάγη 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14-30 βαθμούς στα βόρεια, 15-32 στα κεντρικά και 17-31 στα νησιά.

Στην Αττική αναμένεται ήλιος με παροδικές νεφώσεις και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18-32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16-29 βαθμούς.

Αύριο αναμένονται συννεφιές που στα ανατολικά θα πυκνώσουν και στα βόρεια θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες.

