Υγεία - Περιβάλλον

Σμυρνάκης στον ΑΝΤ1: πρέπει ο καθένας να μπορεί να κάνει το εμβόλιό του άμεσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών μίλησε στο «Καλημέρα Ελλάδα» για τις χθεσινές αποφάσεις της.

Για τον εμβολιασμό του πληθυσμού και τα περιστατικά θρομβώσεων μετά το AstraZeneca, μίλησε το μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Εμμανουήλ Σμυρνάκης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Γνωρίζουμε ότι, δεν έχουμε εμβόλια για να μπορεί να εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός, επίσης η μορφολογική ιδιαιτερότητα της χώρας μας δεν επιτρέπει εύκολη μεταφορά και αποθήκευση των εμβολίων», σχολίασε εξηγώντας ότι, «κάθε χώρα παίρνει αποφάσεις με τα δικά της στοιχειά, λαμβάνοντας υπόψη τον ΕΜΑ».

Αναφορικά με την απόφαση της Επιτροπής να συνεχιστεί ο εμβολιασμός χωρίς να αποκλειστούν οι νεότερες γυναίκες από το AstraZeneca, επεσήμανε ότι, «τα στοιχεία λένε για τα πέντε περιστατικά αλλά και για τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους. Βάσει αυτών των στοιχείων υπερτερούν».

«Μία τέτοια επιλογή θα απέκλειε μερίδα κόσμου», απάντησε ερωτηθείς γιατί δεν αποκλείονται από το AstraZeneca οι γυναίκες και αντιπρότεινε την απόφαση της Επιτροπής που λέει ότι, «όλα τα εμβόλια είναι διαθέσιμα από τα 30 και πάνω».

Σχολιάζοντας το «πέναλτι» των 16 ημερών για όσους ακύρωσαν το πρώτο ραντεβού τους, περιμένοντας να ανοίξει η πλατφόρμα για να επιλέξουν άλλο, ξεκαθάρισε ότι, «πρέπει καθένας να μπορεί να κάνει άμεσα το εμβόλιό του».

Ο καθηγητής κατέληξε με την προειδοποίηση ότι, δεν έχει τελειώσει η πανδημία. «Βλέπουμε τεράστιο εφησυχασμό γιατί μάλλον δεν διαβάζουν καλά το επίπεδο εμβολιασμού. Μόνο το 40% του πληθυσμού έχει κάνει την 1η δόση και το 15-20% και τις δύο».

Ειδήσεις σήμερα:

ΠΑΟΚ: Ο Λουτσέσκου επιστρέφει με “χρυσό” συμβόλαιο

AstraZeneca - Θρομβώσεις: Ερευνητές υποστηρίζουν ότι έλυσαν το μυστήριο

Πανσέληνος και έκλειψη Σελήνης: Μαγεύουν οι εικόνες από το Σούνιο