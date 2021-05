Αθλητικά

Άρης: Πληρώνει τον Οριόλ με απόφαση CAS

Δικαιώθηκε ο πρώην παίκτης της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ, κάνοντας πραγματικότητα τους φόβους του Άρη.

Πολύ δυσάρεστη εξέλιξη για την ΠΑΕ Άρης από το Ανώτατο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο.

Το CAS δικαίωσε την προσφυγή του Οριόλ, υποχρεώνοντας τους «κίτρινους» να καταβάλλουν ως τις 30 Σεπτεμβρίου το ποσό του 1,1 εκ. ευρώ.

Ο 40χρονος σήμερα Οριόλ Λοθάνο Φαράλ, όπως είναι το πλήρες όνομά του, μετακόμισε στον Άρη το καλοκαίρι του 2010 και φόρεσε τα «κίτρινα» για ένα χρόνο, πραγματοποιώντας συνολικά δέκα (10) εμφανίσεις.

Ο Ισπανός προσέφυγε στο CAS για δεδουλευμένα κοντά στις 100.000 ευρώ, με το Ανώτατο Δικαστήριο να υποχρεώνει τους Θεσσαλονικείς να πληρώσουν 700.000 ευρώ, συν τόκους 300.000 ευρώ, συν τα δεδουλευμένα!

Η ΠΑΕ Άρης ξεκαθάρισε ήδη πως θα προσπαθήσει να έρθει σε διακανονισμό με την πλευρά του Οριόλ ενώ είναι χαρακτηριστικό πως το CAS είχε αποφασίσει διαφορετικά προ ημερών για την – παρόμοια – υπόθεση του Ίμπε.

