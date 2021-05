Οικονομία

Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1: Νέες πληρωμές σε επιχειρήσεις - Παράταση μέτρων για λίγους

Τι είπε ο ΥΠΟΙΚ για ενοίκια, 534 ευρώ, φορολογικές δηλώσεις, πάγιες δαπάνες και ενισχυμένη αποζημίωση σε επαγγελματίες. Τι θα γίνει με το τέλος επιτηδεύματος.

Καλεσμένος στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

«Το ζήτημα είναι τι έχουμε κάνει για να μην διογκωθεί το ιδιωτικό χρέος ή να διογκωθεί λίγο. Έχουμε κάνει πολλά, έχουμε πάρει ένα πλέγμα μέτρων, για να βοηθήσουμε τους πολίτες να μην συγκεντρώσουν οφειλές από φόρους, εισφορές και δάνεια. Έχουμε αναστολές πληρωμών φόρων, έχουμε δώσει πολλά χρήματα στην κοινωνία, υπάρχει το πρόγραμμα «Γέφυρα» για την επιδότηση από το Κράτος των δόσεων δανείων και έχουμε ήδη διαγράψει οφειλές πολιτών, όπως συνέβη με την Επιστρεπτέα Προκαταβολή», είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Ο Υπ. Οικονομικών συμπλήρωσε πως «σε ότι αφορά τα μέτρα ενίσχυσης, εκτός από τα επιδόματα των 534 ευρώ, υπήρχε η επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών και άλλα μέτρα και έτσι για μια μερίδα συμπατριωτών μας δημιουργήθηκε ένα απόθεμα», αναφέροντας ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση των καταθέσεων και από επιχειρήσεις και από νοικοκυριά.

«Έχουμε αποδείξει ότι έχουμε γρήγορα αντανακλαστικά όταν προκύπτουν προβλήματα στην λειτουργία της πραγματικής οικονομίας», είπε ο κ. Σταϊκούρας, απαντώντας στο ερώτημα εάν εξετάζεται αύξηση του αριθμού των δόσεων στις στις ρυθμίσεις οφειλών.

Για τα μηδενικά ενοίκια

«Την Παρασκευή θα πληρωθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε από την ΑΑΔΕ, για τα μηδενικά ενοίκια του Απριλίου. Πρόθεση μας είναι πολύ στοχευμένα να επεκτείνουμε το μέτρο τον Ιούνιο. Θα δούμε πως λειτούργησε η αγορά τον Μάιο και θα λάβουμε τις αποφάσεις», ανέφερε ο ΥΠΟΙΚ.

Σε ότι αφορά τις αναστολές στις συμβάσεις εργασίας, ο Υπ. Οικονομικών σημείωσε ότι «για τον τουρισμό θα επεκταθούν και το πρόγραμμα αναστολής συμβάσεων και το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το καθένα σε χρονική έκταση που έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπ. Εργασίας.

Ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι «εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Σε αντιδιαστολή με την περσινή χρονιά που τρέχαμε το καλοκαίρι να πούμε στους λογιστές να κάνουν συμπληρωματικές δηλώσεις για την προκαταβολή φόρου, φέτος έχουν ήδη νομοθετηθεί η μείωση της προκαταβολής φόρου και η πρόβλεψη για τα τεκμήρια και θα είναι αυτοματοποιημένα στην συμπλήρωση της δήλωσης», ενώ σημείωσε σε ότι αφορά τις απαλλαγές για κρατικές αποζημιώσεις λόγω του lockdown και τον συν-υπολογισμό τους στις δηλώσεις πως «όποιες διευκρινίσεις για τις φορολογικές δηλώσεις έχουν δοθεί ήδη από τις 20 Απριλίου».

Ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι έχουν ήδη εκδοθεί οι εγκύκλιοι για τις φοροαπαλλαγές ιδιοκτητών ακινήτων που δεν εισέπραξαν ενοίκια λόγω του lockdown και της πανδημίας και για ότι αφορά την υποχρέωση ηλεκτρονικών συναλλαγών (σημ: συλλογή αποδείξεων) από τους πολίτες.

«Σε δύο χρόνια και εν μέσω όλης αυτής της κατάστασης, έχουμε μειώσει μόνιμα μεσοσταθμικά κατά 22% τον ΕΝΦΙΑ, μειώσαμε τον φόρο για τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, μειώσαμε την προκαταβολή φόρου, καταργήσαμε την εισφορά αλληλεγγύης για το 2021 και το 2022 και μειώσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 4 μονάδες. Δεν είναι και λίγα μέσα σε δύο χρόνια. Όποιος χώρος δημιουργείται θα αξιοποιείται για την μείωση φόρων και εισφορών», είπε ο κ. Σταϊκούρας.

Ενισχυμένη αποζημίωση ειδικού σκοπού

Σε ότι αφορά την ενισχυμένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές τον Απρίλιο, ο Υπ. Οικονομιών είπε ότι «46.096 πολίτες έλαβαν ήδη συνολικά 50 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν υποβληθεί συνολικά περίπου 75000 αιτήσεις και αύριο προγραμματίζεται ακόμη μια καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού (σημ: το ποσό ανέρχεται από 1.000 έως 4.000 ευρώ κατά περίπτωση)».

Για τις πάγιες δαπάνες

«Αύριο ή την Δευτέρα θα ανοίξει η πλατφόρμα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων, προκειμένου να καλυφθεί τμήμα των πάγιων δαπανών τους. Το διαθέσιμο ποσό είναι 500 εκατομμύρια ευρώ. Η πρώτη φάση υπολογίζεται έως τις 17 Ιουνίου, οπότε θα πρέπει να έχει γίνει η φορολογική δήλωση αυτών των πολιτών, ώστε από τον Ιούλιο να γίνουν οι συμψηφισμοί με φετινές φορολογικές υποχρεώσεις τους», είπε ο κ. Σταϊκούρας.

Ερωτηθείς για τις αναφορές περί ανατιμήσεων στην αγορά, είπε ότι «πράγματι υπάρχει αύξηση τιμών σε ορισμένα προϊόντα, φαινόμενο που είναι πανευρωπαϊκό και θα πρέπει για αυτό να συνυπολογιστεί το κόστος των καυσίμων».

Απαντώντας γιατί η Κυβέρνηση δεν μειώνει τους φόρους στα καύσιμα, είπε ότι «πολλές φορές για πολλούς διαφορετικούς λόγους, που έχουν κάνει και με την συγκυρία, δεν επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις ότι μείωση ενός φόρου θα φέρει αύξηση της κατανάλωσης και επομένως δεν θα υπάρξει απώλεια εσόδων», προσθέτοντας ότι «εάν μειωθούν όλοι οι φόροι, δεν θα μπορεί να στηριχθεί το δημόσιο ταμείο».

«Η χώρα είναι σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Επί ημερών της σημερινής διακυβέρνησης έχουμε ολοκληρώσει επιτυχώς επτά αξιολογήσεις», είπε ο ΥΠΟΙΚ, συμπληρώνοντας «προσδοκούμε από το καλοκαίρι του 2022 να μην είμαστε σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας».

Για το τέλος επιτηδεύματος

Αναφορικά με το τέλος επιτηδεύματος είπε ότι «σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει καμία άλλη πρωτοβουλία για μέτρα, καθώς φέτος ήδη τα 7 δις (σημ: που είχαν προϋπολογιστεί για μέτρα στήριξης) έχουν γίνει 14-15 δις ευρώ. Το πρωτογενές έλλειμμα θα είναι περίπου 7%», καταλήγοντας ότι «θέλει πολλή προσοχή, γιατί η χώρα πρέπει να βγαίνει στις αγορές, να δανείζεται με καλούς όρους για να στηρίζει την κοινωνία. Εξαντλήσαμε πολύ πρόσφατα όλα τα περιθώρια που σήμερα έχουμε για να μειώσουμε τους φόρους. Αυτήν την στιγμή δεν μπορούμε να προσθέσουμε κάτι».

