Κονγκό: Η έκρηξη του ηφαιστείου αδειάζει την Γκόμα

Την εκκένωση μέρους της πόλης διέταξαν οι Αρχές του Κονγκό, λόγω του ηφαιστείου Νιραγκόνγκο.

Οι αρχές στην Γκόμα, στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό, διέταξαν σήμερα το πρωί να εκκενωθεί τμήμα της πόλης εξαιτίας του κινδύνου έκρηξης του ηφαιστείου Νιραγκόνγκο, προκαλώντας αμέσως την έξοδο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Δεν μπορεί επί του παρόντος να αποκλειστεί έκρηξη στο έδαφος ή στον πυθμένα της λίμνης (σ.σ. Κίβου), που θα μπορούσε να γίνει έπειτα από ελάχιστες προειδοποιητικές ενδείξεις, ακόμη και χωρίς καμία προειδοποιητική ένδειξη», δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ο στρατιωτικής κυβερνήτης της περιφέρειας, ο στρατηγός Κονστάν Ντιμά, αναφερόμενος ονομαστικά σε δέκα συνοικίες της πόλης που κινδυνεύουν.

Τη δήλωσή του ακολούθησε η άμεση εγκατάλειψή τους από δεκάδες χιλιάδες κατοίκους τους προς τα νοτιοδυτικά, προς την περιοχή Μασίσι και προς τα σύνορα με τη Ρουάντα, που βρίσκονται σε μικρή απόσταση.

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν σημειώθηκε ηφαιστειακή έκρηξη στο Νιραγκόνγκο το Σάββατο.

Από το Σάββατο ως το πρωί της Τρίτης καταγράφηκαν στην περιοχή «πάνω από 269» σεισμικές δονήσεις, σύμφωνα με το Ηφαιστειολογικό Παρατηρητήριο της Γκόμας, και οι σεισμοί συνεχίζονταν χθες.

